Casas en San Miguel y Los Olivos a remate: la lista de 29 inmuebles que Sunat subastará a sobre cerrado, así puedes participar solo con tu DNI

El remate tendrá modalidad de sobre cerrado, donde ganará la oferta más alta que cumpla con los requisitos. Los interesados deben acudir a la sede de la Sunat en Lima.

El remate tendrá modalidad de sobre cerrado, donde ganará la oferta más alta que cumpla con los requisitos. Los interesados deben acudir a la sede de la Sunat en Lima. Foto: Andina/Sunat/Composición LR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará este miércoles 28 de octubre su sexto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas. La subasta se llevará a cabo en Lima e incluirá 29 inmuebles con un valor conjunto de S/8.822.593,57, entre viviendas, terrenos, oficinas, locales comerciales, estacionamientos y un depósito.

Dentro de la oferta figuran casas en San Miguel y Los Olivos, además de terrenos en Ica cuyos precios base van de S/349.000 a S/546.000. La convocatoria está dirigida a las personas interesadas en presentar una propuesta económica por alguno de los bienes disponibles. La participación es gratuita y los postores solo necesitan presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

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Sunat rematará casas en San Miguel y Los Olivos, terrenos en Ica y locales comerciales

La lista de inmuebles comprende distintas ubicaciones y tipos de propiedad. Entre las viviendas incluidas se encuentran una casa en San Miguel, otra en Villa El Salvador y una tercera en Los Olivos. La convocatoria también incorpora una casa en Vista Alegre, distrito de Nazca, en la región Ica.

Los terrenos representan otra parte importante de la subasta. Siete están ubicados en Ica y tienen precios base que fluctúan entre S/349.000 y S/546.000. A ellos se suman predios en Carabayllo y Villa El Salvador, en Lima, que forman parte de los bienes puestos a disposición por la Sunat.

La oferta incluye también oficinas en San Juan de Lurigancho, establecimientos comerciales en el Cercado de Lima y un departamento en Ancón. En cuanto a los espacios de estacionamiento, estos se encuentran en San Isidro, Pueblo Libre, Santiago de Surco, Jesús María y Ancón. La relación se completa con un depósito situado en Surquillo.

¿Cómo participar en el remate de la Sunat este 28 de octubre con solo tu DNI?

La subasta se desarrollará mediante la modalidad de sobre cerrado. Los participantes deberán depositar sus propuestas económicas en un ánfora y, según el procedimiento informado, ganará quien presente la oferta más alta, siempre que cumpla con las condiciones exigidas para la adjudicación del inmueble.

Las personas interesadas deben acudir el miércoles 28 de octubre a la sede de la Sunat, ubicada en la avenida Arenales 335-357, en el Cercado de Lima, al costado del Fuero Militar Policial. La institución indicó que es necesario revisar las condiciones específicas de participación antes de presentar una oferta.

Para recibir información adicional sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse a los números 970 589 308 y 964 408 217. La inscripción y la participación no tienen costo, por lo que no se requiere pagar una tarifa para intervenir en la subasta. La entidad recomienda atender los requisitos establecidos para participar correctamente en el remate de los 29 bienes inmuebles.