Poder Judicial evaluará este jueves la apelación contra Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional dio luz verde para revisar los pedidos de apelación presentados por la defensa de los cuatro ciudadanos investigados por presunta afiliación a una organización terrorista. La defensa busca dejar sin efecto la orden de detención preliminar por 15 días impuesta en su contra.

Poder Judicial evaluará este jueves la apelación contra Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima

Poder Judicial evaluará este jueves la apelación contra Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima

El Poder Judicial evaluará este jueves 26 de noviembre los pedidos de apelación presentados por la defensa legal de los artistas Pedro Mo, Brenda Jah y los hermanos Tapullima. La solicitud busca dejar sin efecto la orden de detención preliminar por 15 días impuesta en su contra.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional desarrollará la audiencia presencial a las 2.00 p.m.

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En el documento judicial que admitió los pedidos de apelación, se lee que la defensa de Brenda Mejía, conocida en el mundo artístico como Brenda Jah, solicitó anular la detención al considerar que no existen pruebas ni elementos objetivos que la vinculen directamente con una organización terrorista.

Argumentaron que la Fiscalía no ha presentado una acusación clara que justifique el riesgo de una condena alta ni ha detallado razones para detenerla.

Además, descartaron que exista riesgo de fuga o intenciones de entorpecer la investigación, pues Mejía cuenta con trabajo y familia estables en el país.

En el caso de Pedro Mosqueira Velásquez, llamado Pedro Mo, su representación legal cuestiona que el juzgado haya atribuido los hechos al delito de afiliación a la organización terrorista "Túpac Amaru" sin señalar actos terroristas concretos.

El recurso sostiene que la única versión que lo vincula es la del denominado Agente Especial Carlos Campos, sin otras evidencias externas que lo confirmen.

Al igual que Brenda Jah, la defensa enfatizó que el investigado tiene domicilio, empleo y lazos familiares y culturales verificables que descartan un riesgo de huida.

Por su parte, la defensa de Polidoro Tapullima Upiachihua, quien es invidente desde hace más de siete años, alega que se le atribuye sin sustento haber prestado apoyo logístico a un grupo ilegal, apoyándose únicamente en dichos no corroborados del agente especial.

El recurso advierte que las autoridades no tomaron en cuenta su edad, su estado de salud ni su condición de discapacidad visual al asumir un posible riesgo de fuga.

Por ello, califica la detención por 15 días como una medida desproporcionada, señalando que la Fiscalía conoce su domicilio y pudo citarlo de manera directa.

Finalmente, la representación del dirigente indígena David Tapullima Upiachihua, y hermano de Polidoro, sostiene que la orden de detención responde a una imputación vaga sustentada tan solo en una denuncia anónima y en el testimonio del agente especial.

Critica además que el juez haya cambiado de oficio la calificación de los hechos para señalar el delito de afiliación.

Respecto a los riesgos del proceso, la defensa cuestiona que se use de forma genérica el audio "CARMEN22" sin explicar un peligro real de alterar pruebas, obviando analizar su estabilidad familiar y laboral.

El audio CARMEN22 fue unos de los muchos presentados por el agente especial. Ninguno de ellos fue corroborado por la Fiscalía, sino que únicamente se tomaron por ciertos en base al testimonio de Carlos Campos, quien dijo reconocer en ellos la voz de David Tapullima.

En el registro se escucha una conversación sobre inteligencia y seguridad de las comunicaciones.

Otros cuestionamientos

Otro de los cuestionamientos de la defensa es que durante el allanamiento realizado por la Dircote se incautaron libros como “material subversivo”. Incluso, uno de ellos es la reconocida novela Los Miserables.

Además de la máxima obra de Víctor Hugo, incautaron los libros académicos “El materialismo histórico” y “La Concepción proletaria del materialismo dialéctico”.

Las tres obras fueron presentadas, el último 24 de noviembre, durante una diligencia de deslacrado de muestras.

Indira Rodríguez Paredes, miembro del equipo legal, dejó claro, durante la diligencia, que “los objetos incautados son libros académicos, filosóficos, novelas de literatura y cultura general nacional e internacional”.

Expresó que considerar esas obras como "material subversivo" y/ o elementos de convicción para el delito a una organización terrorista “representa una arbitrariedad y abuso de autoridad”.

Además, advirtió que el allanamiento duró seis horas, un tiempo excesivo en el que los efectivos copiaron párrafos y anotaciones realizadas en los libros.

Los Miserables, un clásico de la literatura, retrata la pobreza, la desigualdad y las injusticias sociales en la Francia del siglo XIX. Se basa en la hisotria de Jean Valjean, un hombre que intenta reconstruir su vida después de cumplir una condena en prisión, mientras enfrenta la persecución de la justicia y las dificultades de una sociedad marcada por las diferencias económicas y los prejuicios.

En cuanto a los otros dos libros, se trata de obras que desarrollan planteamientos del pensamiento marxista como la lucha de clases, las relaciones entre trabajadores y propietarios, el capitalismo y la influencia de la economía en la organización política y social.

Irregularidades en la detención

A su vez, Rodríguez alerta que se cometieron una serie de atropellos durante la detención de sus patrocinados.

En el caso del señor Polidoro Tapullima, resaltó que se trata de una persona invidente desde hace varios años. Sin embargo, ese dato parece no ser conocido por la Dircote, pues no le brindaron el sistema Braille.

De igual forma, indica que a David lo encontraron en la casa de su hermanor Polidoro y lo llevaron caminando con chaleco de detenido y con marrocas hacia su domicilio.

“Han violado su derecho al honor y buena reputación. Ha sufrido la humillación de ser expuesto de esa forma frente a todo su vecindario”, dijo la abogada a este medio.

En el caso de Pedro Mo también señaló que vivió un traslado muy arbitrario.

Inicialmente les habían informado que lo iban a llevar vía aérea, pero al final lo el traslado se desarrolló de forma terrestre.

“Hemos estado incomunicados con él más de ocho horas y, según la normativa, después de las ocho horas que no tienes comunicación con tu familiar o con tu patrocinado, aplica desaparición. Recién nos informaron cuando llegó a Lima que fue trasladado vía terrestre. Sus familiares pasaron horas de angustia e incertidumbre al no saber nada”, señaló.

Sumado a ello, está el hecho de que el 65 y 70% de los supuestos elementos de convicción para la detención preliminar se basan en lo dicho por el agente especial “Carlos Campos”.

Rodríguez señaló que no se han realizado las pericias mínimas para corroborar su testimonio.

“Se atribuyen a nuestros patrocinados un video en el que se ve a unas personas encapuchadas portando armas. El agente especial indica que se trataría de ellos y a la Fiscalía le ha bastado ello. No han realizado las pericias morfológicas para determinar si realmente son los imputados”, indicó.

Lo mismo sucede, expresó, con los audios donde se habla sobre una bomba. No se ha sometido ese audio a las pruebas fonéticas.

“Cuando una persona o institución quiere presentar un medio probatorio en la Fiscalía para incriminar a otra tiene que haber un código HASH, pues en este caso no se ha realizado ello”, anotó.