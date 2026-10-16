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Policía abate a presunto delincuente y detiene a cómplice tras persecución en Los Olivos

Urribari Manco, quien tenía antecedentes penales, supuestamente apuntó con un arma a los policías. Su acompañante, Santiago Smith Trauco Escobedo, fue detenido con una réplica de pistola y seis celulares.

Agentes del escuadrón Los Halcones abatieron al presunto delincuente y detuvieron a su cómplice en Los Olivos.
Agentes del escuadrón Los Halcones abatieron al presunto delincuente y detuvieron a su cómplice en Los Olivos. | Composición LR
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Un hombre de 32 años murió durante una intervención de agentes del escuadrón Los Halcones Norte de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que otro fue detenido tras una persecución en el distrito de Los Olivos. El operativo se inició cuando los efectivos detectaron a dos ocupantes en una motocicleta sin placa de rodaje que circulaba por la avenida Marañón.

El fallecido fue identificado como Uri Rodrigo Urribari Manco. Según la versión policial, durante la persecución, los ocupantes de la motocicleta desobedecieron las órdenes de detenerse y uno de ellos habría apuntado con un arma de fuego a los agentes, quienes respondieron con sus armas de reglamento.

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El enfrentamiento ocurrió en el cruce de las avenidas Canta Callao y San Diego de Alcalá. Tras el incidente, los efectivos detuvieron al segundo ocupante, identificado como Santiago Smith Trauco Escobedo, quien fue trasladado a una dependencia policial para las diligencias correspondientes.

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Policía incautó seis celulares y una réplica de arma

Durante el registro personal del detenido, los agentes encontraron una réplica de arma de fuego y seis teléfonos celulares cuya propiedad, según la información policial, no pudo acreditar en ese momento.

Los objetos fueron incautados para las investigaciones. Posteriormente, el intervenido y las evidencias fueron trasladados a las instalaciones policiales, donde se continuarían las diligencias para esclarecer su presunta participación en hechos delictivos.

La PNP también informó que Urribari Manco registraba antecedentes policiales por presuntos delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

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Mujer denunció robo minutos antes de la intervención

Tras el operativo, una ciudadana acudió a las autoridades para denunciar que había sido víctima de un asalto minutos antes de la intervención policial.

De acuerdo con su declaración, dos sujetos a bordo de una motocicleta le robaron la cartera y el teléfono celular luego de amenazarla de muerte con una pistola.

La Policía señaló que parte de los bienes descritos por la denunciante coincidían con los objetos encontrados durante la intervención a Trauco Escobedo. La manifestación de la agraviada fue incorporada a las diligencias preliminares para determinar si el detenido estaría vinculado con el asalto.

El caso quedó en manos de las unidades policiales correspondientes, que deberán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, la procedencia de los objetos incautados y la presunta participación del detenido en el robo denunciado.

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