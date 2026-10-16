Hombre incendia vehículo de bomberos en Los Olivos y regresa para ver cómo quedó la unidad tras el fuego

La Compañía de Bomberos N.º 161 de Los Olivos enfrenta serias dificultades para atender emergencias luego de que un desconocido incendiara deliberadamente uno de sus vehículos frente al cuartel, ubicado en la urbanización Sol de Oro. El comandante Johnny Cuba, jefe de la compañía, advirtió que la pérdida de esta unidad agrava la escasez de equipamiento que atraviesa la estación, la cual tampoco dispone actualmente de una ambulancia operativa.

El ataque ocurrió mientras los bomberos realizaban labores internas en el establecimiento. Según las imágenes compartidas en el programa 'Buenos días Perú', tras desatar el fuego el sujeto huyó del lugar, pero regresó momentos después para observar los daños causados en el automóvil. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso para identificar y capturar al responsable.

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Bomberos evitaron que el fuego alcanzara un centro educativo

Durante el incidente, el personal intervino para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras instalaciones. A pocos metros del lugar donde estaba estacionado el automóvil funciona un centro educativo, por lo que la rápida propagación del fuego generó preocupación ante la posibilidad de que se extendiera a las zonas cercanas. Pese a la intervención, el vehículo terminó destruido.

La situación obliga a los bomberos a continuar sus labores con el equipamiento disponible, pese a las carencias señaladas por su comandante. La recuperación de vehículos constituye una dificultad para la compañía, que necesita estas unidades para desarrollar sus funciones de atención a la población.

“Es una persona en situación de calle que presenta problemas psicológicos y que frecuenta las inmediaciones de nuestra compañía. Anteriormente, ya ha sido intervenido por el personal de serenazgo del distrito (…) Sé que ha roto lunas de carros, pero no tenía más conocimiento. Nos hemos quedado sin una unidad. La pérdida afecta nuestra capacidad para atender las emergencias y cumplir con nuestras labores. Es difícil para nosotros conseguir vehículos”, señaló el jefe de la Compañía de Bomberos N°161.

Los efectivos de la comisaría de Sol de Oro están a cargo de las investigaciones y deberán revisar los registros de las cámaras de seguridad para identificar al implicado y reconstruir sus movimientos antes y después del incendio.