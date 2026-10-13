Dictan 18 meses de prisión preventiva contra acusados de incendiar miniván con el chofer dentro en Los Olivos

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres presuntos extorsionadores que habrían asesinado a un conductor al incendiar su miniván cuando se encontraba descansando en el interior del vehículo, en el distrito de Los Olivos, el pasado 28 de septiembre.

La medida fue impuesta contra Eder M., José D. y Cristopher L., por la presunta comisión de los delitos de extorsión con subsecuente de muerte, en agravio de José Herrera, y banda criminal, en agravio del Estado. La PNP señala que los imputados formarían parte de la banda criminal Los Mexicanos.

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Incendio y asesinato en Los Olivos

Según el fiscal provincial Dimas Hugo Lázaro Rivera, los investigados se habrían desplazado el 28 de septiembre al paradero Primera de Pro para amedrentar al conductor de la miniván por incumplimiento de pago de cupos.

En el lugar, habrían roto las lunas y vertido gasolina al vehículo, en cuyo interior se encontraba descansando José Herrera. Luego, prendieron fuego a la unidad, provocando que el agraviado fallezca y que la miniván termine calcinada.

Detención y definición de roles

Tras el ataque, el titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos (Segundo Despacho) se constituyó al lugar de los hechos, donde realizó el levantamiento del cadáver y dispuso que la Policía Nacional (PNP) realice acciones inmediatas para dar con la identidad y ubicación de los responsables.

En ese contexto, el personal policial intervino a los investigados en el distrito de San Juan de Miraflores, Rímac y Comas. Posteriormente, la PNP recabó indicios de que los detenidos formarían parte de la banda criminal Los Mexicanos.

Asimismo, la institución policial identificó los roles que cada uno habría cumplido el día del crimen: Eder M. habría transportado a la presunta banda, José D. habría roto las lunas, y Cristopher L. habría vertido gasolina y prendido fuego a la miniván.

Con la información recabada —actas de intervención policial y levantamiento del cadáver, declaración de los imputados y de los efectivos intervinientes, la visualización de teléfonos, entre otros elementos de convicción— la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y el Poder Judicial concedió la medida, por lo que permanecerán recluidos mientras continúan las investigaciones del caso.