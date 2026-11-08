ONPE: Más de 30.000 miembros de mesa aún no cobran los S/165 y deben acudir al Banco de la Nación En Lima, 7.951 miembros de mesa no han retirado su compensación, mientras que San Juan de Lurigancho lidera con 683 pagos pendientes. El plazo para cobrar es hasta el próximo 31 de diciembre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más de 30.000 ciudadanos que desempeñaron funciones como miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre aún no han cobrado la compensación económica de S/165.

Ante esta situación, el organismo electoral indicó que los beneficiarios deben acudir a una agencia del Banco de la Nación para recibir el pago.

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Esta modalidad presencial está dirigida a quienes la seleccionaron previamente, a los ciudadanos que asumieron el cargo desde la fila de electores ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados y a quienes registraron inconvenientes con los otros mecanismos de pago.

La compensación económica de S/165 equivale al 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT) y se otorga únicamente a quienes cumplieron efectivamente las funciones de miembro de mesa durante la jornada electoral.

Desde el pasado 13 de octubre, los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa vienen recibiendo los S/165 que el Estado, a través de la ONPE, entrega como compensación económica por su labor durante la jornada electoral. Para ello, el organismo transfirió el dinero a 269.184 beneficiarios mediante Yape y cuentas bancarias del Banco de la Nación, el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y Scotiabank.

En el caso de quienes eligieron cobrar a través del Banco de la Nación, el procedimiento consiste en acudir a cualquiera de sus agencias a nivel nacional y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en ventanilla.

Hasta el momento, 78.640 ciudadanos han realizado el cobro por esta modalidad. Sin embargo, otros 31.957 todavía tienen pendiente cobrar el dinero, cifra que representa el 12% del total de personas que desempeñaron el cargo de miembro de mesa. Los beneficiarios podrán retirar la compensación únicamente hasta el próximo 31 de diciembre.

Departamentos donde faltan cobrar S/165

A nivel nacional, Lima concentra la mayor cantidad de miembros de mesa que aún tienen pendiente el cobro de la compensación económica, con 7.951 ciudadanos. Le siguen Cusco, con 2.630; Cajamarca, con 1.996; Puno, con 1.710; Loreto, con 1.646; y La Libertad, con 1.603.

En total, 31.957 miembros de mesa todavía no han cobrado los S/165 correspondientes a su labor durante las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

En Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho registra la mayor cantidad de beneficiarios con pagos pendientes, con 683 ciudadanos. Le siguen Santiago de Surco, con 484; Ate, con 464; San Martín de Porres, con 436; Comas, con 295; San Juan de Miraflores, con 264; y Villa María del Triunfo, con 263.

En contraste, Santa María del Mar registra solo tres miembros de mesa con compensaciones pendientes, mientras que San Bartolo tiene cinco y Punta Negra, 13.

En total, 7.237 ciudadanos de Lima Metropolitana aún tienen pendiente el cobro de esta compensación económica.