Senamhi declara alerta extrema por elevadas temperaturas nocturnas en 22 regiones del Perú El aviso rige durante 95 horas, desde este miércoles 25 hasta el sábado 28 de noviembre. Se esperan temperaturas mínimas de hasta 26 °C en la costa norte, ráfagas de viento cercanas a 45 km/h y precipitaciones principalmente en el norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una alerta meteorológica extrema por el incremento de temperaturas nocturnas en 22 departamentos y 168 provincias. | Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió una alerta meteorológica extrema por el incremento de temperaturas nocturnas en 22 departamentos y 168 provincias. | Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por el incremento de la temperatura nocturna en la costa y sierra del país, debido a la previsión de condiciones meteorológicas de moderada a extrema intensidad. El aviso meteorológico N.° 485 tiene una vigencia de 95 horas, desde las 12.00 a. m. de este miércoles 25 hasta las 11.59 p. m. del sábado 28 de noviembre.

Durante este periodo también se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante la tarde, además de precipitaciones, principalmente en el sector norte del país.

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El Senamhi considera que el nivel de peligro es extremo, por lo que recomienda a la población mantenerse informada en todo momento sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y cumplir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué temperaturas se esperan este miércoles?

Para este miércoles 25 de noviembre, el Senamhi pronostica temperaturas mínimas de entre 20 °C y 26 °C en la costa norte. En la costa central, los valores oscilarán entre 17 °C y 24 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros de entre 16 °C y 20 °C.

En la sierra también se prevén variaciones importantes. La sierra norte tendrá temperaturas mínimas de entre 8 °C y 16 °C; en la sierra centro se esperan valores de entre 4 °C y 13 °C, mientras que en la sierra sur los registros oscilarán entre 2 °C y 12 °C.

El aviso comprende un total de 22 departamentos y 168 provincias, incluyendo zonas de la costa y sierra de gran parte del territorio nacional.

Lima y Callao también están incluidos

En Lima, el aviso meteorológico comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

En el caso del Callao, la alerta alcanza a toda la provincia constitucional.

Asimismo, están comprendidos departamentos como Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Piura, Puno y Tumbes, entre otros.

En el norte del país, el Senamhi prevé además precipitaciones. El aviso comprende las provincias de Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sechura, Sullana y Talara; las tres provincias de Tumbes; y Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, en Lambayeque.

Vientos y precipitaciones

Además del incremento de las temperaturas nocturnas, el organismo meteorológico advierte que durante las tardes podrían registrarse ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el sector norte del país, por lo que las autoridades y población de las zonas comprendidas deberán mantenerse atentas a las actualizaciones del pronóstico.

El Senamhi precisa que el nivel rojo corresponde a la categoría de peligro extremo, ante la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Por ello, recomienda ser extremadamente precavidos, mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y seguir los consejos e instrucciones que sean emitidos por las autoridades.

El aviso N.° 485 fue emitido el martes 24 de noviembre a las 3.58 p. m. y permanecerá vigente hasta las 11.59 p. m. del sábado 28 de noviembre, salvo una actualización del organismo meteorológico.