Más de 70 personas con alertas policiales y judiciales fueron detectadas en el aeropuerto Jorge Chávez Migraciones identificó a 74 personas con requisitorias y alertas de Interpol desde septiembre. Durante el mismo periodo, también detectó 34 irregularidades documentarias, entre ellas documentos falsificados y casos de suplantación de identidad.

Además, se registraron 34 irregularidades documentarias, incluyendo documentos adulterados y falsificados, manifestando un compromiso con la seguridad y la justicia en el país.

Además, se registraron 34 irregularidades documentarias, incluyendo documentos adulterados y falsificados, manifestando un compromiso con la seguridad y la justicia en el país. Foto: Migraciones

Un total de 74 personas con alertas y antecedentes de interés policial y judicial fueron detectadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde septiembre. Los casos incluyen a ciudadanos con requisitorias por tráfico ilícito de drogas, delitos informáticos y omisión a la asistencia familiar, así como personas con alertas de Interpol.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que estos resultados corresponden al trabajo de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria (UFAMSM), creada para reforzar los controles en el principal terminal aéreo del país y detectar a personas requeridas por las autoridades.

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A estas intervenciones se suman 34 irregularidades documentarias identificadas en coordinación con Punto Atenas. Entre ellas figuran 19 documentos adulterados, 11 falsos, dos casos de suplantación de identidad y otros dos de obtención irregular.

Requisitorias por tráfico de drogas y alertas de Interpol

Entre las personas detectadas figuran ciudadanos con órdenes de captura por distintos delitos y otros que registraban alertas internacionales. Migraciones señaló que la identificación de estos casos permite activar las acciones correspondientes en coordinación con las instituciones competentes.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, sostuvo que la entidad trabaja junto con la Policía Nacional, Interpol y organismos de inteligencia para detectar a personas que buscan evadir a la justicia o vulnerar los controles migratorios.

“Estamos cerrando el paso a quienes pretenden evadir la justicia o vulnerar los controles migratorios. Trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional, Interpol y los organismos de inteligencia para anticiparnos a las amenazas. Nuestra prioridad es fortalecer un control más inteligente, riguroso y articulado para proteger la seguridad del país”, declaró.

¿Qué función cumple la unidad especializada de Migraciones?

La UFAMSM se encarga del análisis, monitoreo y procesamiento de información estratégica para fortalecer los controles migratorios. Su trabajo contempla la coordinación con otras instituciones para identificar alertas policiales y judiciales, así como posibles irregularidades en los documentos de viaje.