Espinoza cuestionó las restricciones impuestas por el personal de seguridad del Parlamento y defendió su derecho a expresarse libremente. Foto: difusión

Espinoza cuestionó las restricciones impuestas por el personal de seguridad del Parlamento y defendió su derecho a expresarse libremente. Foto: difusión

Un agente de seguridad del Congreso intentó impedir que Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal de la Nación, declarara ante la prensa dentro de las instalaciones del Parlamento. Un agente le indicó que no podía hablar en ese lugar y que debía solicitar autorización a Oficialía. Sin embargo, la abogada rechazó esa exigencia: "No, yo no pido permiso, soy una ciudadana señor".

El intercambio ocurrió cuando Espinoza intentaba responder a las preguntas de los periodistas. El trabajador de seguridad insistió en que no podía ofrecer declaraciones en ese espacio. Ante la negativa, la decana defendió su derecho a expresarse libremente y cuestionó que se le impusiera esa restricción. "Hay libertad, señor, gracias", respondió al primer intento de interrumpirla.

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Durante la discusión, la exfiscal preguntó al agente quién le había dado la orden de impedirle hablar. El trabajador, identificado como Miguel Chacón, sostuvo que no recibía una instrucción particular, sino que cumplía una disposición habitual. "Es la disposición que siempre se cumple", manifestó. Espinoza cuestionó que no pudiera identificar a la persona responsable de esa medida.

Tras el incidente, la decana del Colegio de Abogados de Lima advirtió sobre lo que consideró señales de posibles restricciones a las libertades ciudadanas. "Toda la vida se ha declarado en este recinto que es del pueblo peruano, de toda la población", expresó. Luego agregó: "El Estado de Derecho está gravemente herido. Ojalá que no terminen asesinándolo".

Agente de seguridad del Congreso fue señalado por retirar abruptamente a periodistas de Panamericana TV

No es la primera vez que el agente de seguridad del Congreso, Miguel Chacón, es señalado por interferir en el trabajo de la prensa. El informe anual 2025 de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista (OFIP), de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), registró un incidente protagonizado por el trabajador parlamentario el 18 de julio de ese año.

De acuerdo con el reporte N.° 0186-2025, la periodista Thalía Rosales y su camarógrafo, ambos de Panamericana Televisión, fueron retirados abruptamente de una sesión del Congreso por disposición de Chacón Salas. La intervención impidió que continuaran con su cobertura periodística.

Según el testimonio recogido por la OFIP, el agente también impidió inicialmente que los periodistas recogieran sus equipos de trabajo y pertenencias personales. Rosales tuvo que insistir para que les permitieran retirarlos. La periodista describió la actitud del trabajador como hostil y prepotente.

El documento también consignó que Chacón pidió que lo grabaran y luego increpó a Rosales para preguntarle si ya lo había hecho. La ANP incorporó el episodio a su registro de agresiones contra la prensa bajo la categoría de trabas a la cobertura periodística.