¡Inesperado! Los padres de Mario Hart decidieron algo sorprendente tras revelarse el encuentro de Korina Rivadeneira con Nacho Di Marco. Esto ocurrió en el cumpleaños de la modelo venezolana, pese a su separación del piloto peruano. Las imágenes muestran cómo la actriz se reunió nuevamente con sus exsuegros, en un momento memorable, notablemente porque Mario Hart no estuvo presente en el evento.

Padres de Mario Hart celebran con Korina Rivadeneira tras la polémica

Lejos de mostrar incomodidad o distancia tras la polémica generada por las imágenes donde Korina ingresa al edificio de Nacho di Marco y sale al día siguiente, los padres del corredor de autos demostraron su apoyo en un día tan significativo para su exnuera.

Aunque cada uno de los padres estuvo en un lugar diferente, ambos se acercaron a la mesa de Korina Rivadeneira para cantarle el tradicional 'Cumpleaños feliz' mientras ella sonreía junto a su pastel de cumpleaños. A su lado, estaban sus hijos pequeños y su madre, quienes compartieron el especial momento de soplar las velas.

Lo que más llamó la atención de los seguidores y programas de espectáculos fue el contraste entre la presencia cálida de los padres del piloto y la notable ausencia del propio Mario Hart en el festejo de su exesposa y madre de sus hijos.