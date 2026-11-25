Atención máxima | ¿Necesitas ayuda para comprar comida en EE.UU.? Así puedes recibir los beneficios SNAP en solo siete días El SNAP en Estados Unidos ofrece un servicio acelerado que ayuda a hogares con urgencias alimentarias a acceder a fondos en menos de siete días.

Si no tienes dinero suficiente para comprar comida en Estados Unidos, debes saber que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) posee un servicio acelerado, también llamado 'SNAP de emergencia' que sirve para apoyar a hogares que atraviesan una situación económica urgente y necesitan comprar alimentos urgentemente para su hogar.

Cabe mencionar que solo podrán solicitarlo quienes reúnan los requisitos y además podrán acceder al beneficio en un plazo máximo de siete días desde que presentaron su solicitud; sin embargo, ello no garantiza su aprobación pues primero deberán evaluar las condiciones de tu hogar.

¿Qué es el servicio acelerado de SNAP en EE.UU.?

El servicio acelerado de SNAP, también conocido como SNAP de emergencia, permite que los hogares que cumplen con una serie de requisitos puedan recibir esta ayuda para comprar sus alimentos en un plazo máximo de siete días desde que presentaron su solicitud, de acuerdo con la web de la Mancomunidad de Massachusetts.

Ten en cuenta que no es un programa separado del SNAP ni tampoco un bono adicional que entregará el gobierno estadounidense : lo que cambia es la rapidez para acceder a los beneficios si cumples con las condiciones. El dinero te se entrega a través de tu tarjeta EBT para poder comprar alimentos en comercios autorizados, por lo que no se trata de un depósito de efectivo de libre uso.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio SNAP dentro de siete días?

Para que un hogar pueda tener derecho a la evaluación por la vía acelerada de SNAP, tendrá que cumplir una de estas condiciones:

Tener ingresos brutos mensuales inferiores a US$150 y recursos líquidos de hasta US$100.

Que la suma de los ingresos brutos mensuales y los recursos líquidos sea menor que los gastos mensuales de alquiler o hipoteca y servicios públicos.

Ser un hogar de trabajadores agrícolas migrantes o de temporada considerado sin recursos según las reglas del programa y disponer de hasta US$100 en recursos líquidos.

¿Cómo puedes solicitar estos beneficios?

A continuación, te diremos los pasos que debes seguir para acceder al SNAP de emergencia: