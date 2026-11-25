Alerta por dengue en Chimbote: seis gestantes ingresaron a UCI y una fue trasladada de emergencia a Lima Entre las pacientes, se encuentra Angie Fabián Paredes, quien fue trasladada de emergencia a Lima por un cuadro clínico complicado. Su atención requiere especialización.

Seis gestantes con diagnóstico de dengue grave ingresaron a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, en Chimbote (Áncash), en menos de un mes. Una de ellas falleció y otras dos permanecen en estado muy grave. La situación genera preocupación por las complicaciones que enfrenta este grupo de pacientes ante la enfermedad.

Según un reporte de Latina Noticias, entre las pacientes se encuentra Angie Fabián Paredes, de 28 años y con cuatro meses de embarazo, quien fue trasladada de emergencia desde Chimbote hacia Lima en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú. La gestante recibió el diagnóstico de dengue grave y necesitaba atención especializada por la complejidad de su cuadro clínico.

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Seis gestantes con dengue grave ingresaron a la UCI del Hospital Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote.

Gestante permanece en UCI por compromiso multiorgánico

El traslado aéreo tenía como objetivo inicial evacuar a Samara Meléndez Navarro, de 21 años. Sin embargo, el equipo médico no autorizó su traslado debido a la gravedad de su estado de salud.

El director del Hospital Regional de Chimbote, Marcelo Napan, explicó que la joven presentaba un compromiso multiorgánico, por lo que continúa internada en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico es reservado.

La muerte de una de las seis gestantes que ingresaron a UCI durante el último mes evidencia la gravedad de los cuadros que atiende el establecimiento. Otras dos pacientes permanecen en estado crítico, de acuerdo con el reporte periodístico.

Áncash alcanza el 100% de ocupación de camas UCI

La situación de las gestantes con dengue grave en Chimbote ocurre en medio de la limitada disponibilidad hospitalaria de Áncash. Según el reporte de oferta hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa) del 24 de noviembre, la región alcanzó el 100% de ocupación de sus 26 camas UCI, por lo que no contaba con unidades disponibles para nuevos pacientes que requirieran cuidados intensivos.

La región también reportó 3.843 casos sospechosos y confirmados de dengue y ocho fallecimientos durante 2026. Ese mismo escenario llevó a la Defensoría del Pueblo a supervisar el Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma para evaluar su capacidad de respuesta frente a la enfermedad.

Durante la inspección, la institución verificó que la Unidad de Vigilancia Clínica (Uviclin), destinada a pacientes con sospecha o diagnóstico de dengue, tenía 44 camas habilitadas, de las cuales 17 estaban disponibles. También recomendó garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, mantener la vigilancia clínica y fortalecer las referencias de pacientes con cuadros graves.