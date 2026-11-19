San Marcos denuncia recorte presupuestal y anuncia marcha hacia el Congreso este 24 de noviembre La UNMSM exige al Congreso y al Ejecutivo un aumento del presupuesto para universidades públicas y el pago de incrementos remunerativos para docentes de acuerdo con la Ley N.º 32680.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que realizará una marcha hacia el Congreso de la República el martes 24 de noviembre en rechazo a los recortes presupuestales aplicados por el Poder Ejecutivo contra la institución.

A través de un comunicado, la Decana de América aseguró que la restricción afecta el funcionamiento del centro y compromete la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura, investigación y responsabilidad social que buscan beneficiar a alumnos y docentes.

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¿Qué exige la universidad San Marcos?

En su pliego de exigencias dirigido al Congreso y al Ejecutivo, la UNMSM pide incrementar significativamente el presupuesto de las universidades públicas para garantizar su funcionamiento y la continuidad de sus proyectos académicos, científicos y de responsabilidad social.

Asimismo, demanda que se garantice el pago del incremento remunerativo de los docentes comprendidos en la promoción automática entre julio y agosto de 2026, en el marco de la Ley N.° 32680; además de los pagos pendientes por homologación de las remuneraciones docentes.

Por último, solicita la mejora de la infraestructura destinada a la enseñanza y a la investigación para que los estudiantes y docentes de pregrado y posgrado cuenten con condiciones adecuadas de formación y trabajo académico; y asignar presupuesto para convocar plazas de profesores auxiliares y jefes de prácticas.

¿A qué hora y de dónde partirá la marcha?

La convocatoria de la movilización está prevista para las 9.00 a. m. en la Ciudad Universitaria de la UNMSM. Desde este punto, los asistentes partirán a las sedes del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Decana de América, representada por su rectora, el vicerrector académico de Pregrado, los decanos de las facultades, docentes, personal administrativo y estudiantes convocaron a toda la comunidad sanmarquina a sumarse a la protesta.