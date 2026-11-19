Parque de las Leyendas ofrecerá show infantil este sábado 21 de noviembre: hora y sede del evento La programación incluye bailes, canciones y juegos para mantener a los niños activos y felices. Conoce los detalles de la jornada y prepárate para vivir una experiencia más en familia.

El Parque de las Leyendas alista una jornada especial pensada exclusivamente para el entretenimiento de los más pequeños. La sede San Miguel se transformará en el escenario de un show infantil ambientado en aventuras fantásticas, enfocado en llevar una tarde llena de alegría y diversión a los niños y sus familias.

Show infantil en el Parque de las Leyendas: horario y actividades

La cita está programada para el sábado 21 de noviembre a las 4:00 p. m. en el patio central de dicha sede. La programación del evento ofrecerá un repertorio dinámico compuesto por bailes, canciones y divertidos juegos, actividades diseñadas para hacer sonreír y mantener activos a todos los pequeños visitantes.

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Esta presentación se realiza en colaboración con Eventos Fantastic Kids. La organización del recinto extiende la invitación a toda la comunidad para asistir en familia y compartir momentos inolvidables en las instalaciones del parque.

Atractivos y precios del Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas sede San Miguel tiene entre sus principales atractivos zonas de fauna, donde hay exhibiciones de animales de la costa, sierra y selva, y una zona internacional que incluye cóndores andinos, nutrias gigantes y el pabellón de los felinos. También cuenta con un jardín botánico y espacios temáticos.

El precio de entradas y los servicios se distribuye de la siguiente manera:

Entrada general (adultos): S/ 20.00.

S/ 20.00. Niños (3 a 12 años): S/ 10.00.

S/ 10.00. Adultos mayores (60 años a más): S/ 4.00.

S/ 4.00. Ingreso gratuito: Personas con discapacidad (con carné vigente del Conadis, más un acompañante), guías oficiales de turismo y veteranos, según las tarifas oficiales del Parque de Las Leyendas.

Personas con discapacidad (con carné vigente del Conadis, más un acompañante), guías oficiales de turismo y veteranos, según las tarifas oficiales del Parque de Las Leyendas. Paseos y estacionamiento: Paseos en bote (pedal S/ 12.00, motor S/ 6.00, kayak S/ 15.00) y estacionamiento (motos S/ 8.00, autos S/ 15.00, buses S/ 30.00) se pagan aparte.

El horario de atención es todos los días de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., aunque la boletería solo atiende hasta las 4:30 p. m.. Puedes comprar tus entradas en línea o en boletería. Nos olvides llevar tu DNI para validar tu ingreso al recinto.