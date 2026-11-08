Municipalidad de Lima clausura el Estadio San Marcos a días de conciertos clave La medida municipal ocurre tras los recientes cuestionamientos por aglomeraciones y control de acceso en los conciertos realizados en el recinto.

La Municipalidad de Lima ha decidido clausurar el Estadio San Marcos, que alberga conciertos programados para noviembre. Esto ocurre tras el espectáculo Lima Latin Dúo.

La Municipalidad de Lima ha decidido clausurar el Estadio San Marcos, que alberga conciertos programados para noviembre. Esto ocurre tras el espectáculo Lima Latin Dúo.

La Municipalidad de Lima habría dispuesto la clausura del Estadio San Marcos, recinto que mantiene una agenda de conciertos para noviembre. La medida ocurre un día después del espectáculo Lima Latin Dúo, que reunió a Juan Luis Guerra y Carlos Vives.

La intervención se produce además pocos días después de que la comuna exhortara a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a reforzar el orden de las filas, evitar que los asistentes ocupen calles y veredas y garantizar el cumplimiento del horario máximo de los espectáculos, fijado en la 1.00 a. m.

Video destacado HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

El recinto tiene próximos conciertos, entre ellos el de The Strokes, previsto para el 20 de noviembre, y el de Agua Marina, anunciado para el 28 de noviembre.

Ampliamos en breve.