Perdió a su padre por negligencia médica y prometió ser doctora: joven de Huancavelica logra el puesto 1 en Medicina de San Marcos Después de años de preparación y enfrentar dificultades económicas, la historia de Marilyn se inspira en la muerte de su padre, lo que la motivó a estudiar Medicina tras una experiencia de presunta negligencia médica.

Con un enfoque en el estudio y superando dificultades económicas, Marilyn logró su meta. Ahora busca reducir sus costos de vida en Lima y definir su especialidad en la carrera.

Con un enfoque en el estudio y superando dificultades económicas, Marilyn logró su meta. Ahora busca reducir sus costos de vida en Lima y definir su especialidad en la carrera. Foto: Andina/Composición LR

Marilyn Keyth Huamán Méndez, de 23 años y natural de Huancavelica, alcanzó el primer puesto en Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras obtener 1.776,750 puntos en el examen de admisión. Su ingreso se produce después de varios años de preparación, en una etapa marcada por dificultades económicas y responsabilidades familiares.

La joven decidió orientar su futuro hacia la medicina luego de la muerte de su padre, cuando tenía 12 años. Según relató a la agencia Andina, la experiencia que vivió su familia en el hospital influyó en su vocación y reforzó su intención de convertirse en médica. Ahora, su prioridad es iniciar la carrera y encontrar condiciones que le permitan continuar sus estudios en Lima.

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Marilyn Huamán alcanzó el primer puesto en Medicina de San Marcos

El resultado de Marilyn destacó en un proceso de admisión que ofrecía 54 vacantes para más de 4.000 postulantes a Medicina Humana. La joven conoció la noticia mientras permanecía en un hospedaje de Jesús María junto a su madre, después de rendir la prueba. Aunque esperaba haber tenido un buen desempeño, no imaginó que ocuparía el primer lugar.

Su preparación estuvo marcada por la necesidad de aprovechar cada oportunidad para estudiar. En lugar de centrarse únicamente en la cantidad de horas, buscaba comprender los temas y resolver ejercicios con atención. También tuvo que reducir actividades personales para mantener el ritmo de preparación. En declaraciones recogidas por Andina, contó que los comentarios de personas que dudaban de sus posibilidades llegaron a generarle inseguridad, pero decidió seguir adelante con su objetivo de ingresar a San Marcos.

La pérdida de su padre y las dificultades económicas marcaron su camino

La muerte de su padre durante su infancia fue uno de los episodios que orientó la decisión de Marilyn de estudiar Medicina. De acuerdo con su testimonio, la atención que recibió su progenitor estuvo marcada por una presunta negligencia médica. Desde entonces, la joven convirtió esa experiencia familiar en una motivación para formarse como profesional de la salud.

Marilyn creció en el barrio San Cristóbal, en Huancavelica, y es la menor de ocho hermanos. Tras la pérdida de su padre, su madre, Eudocia Méndez Yalli, asumió un papel central en el cuidado y respaldo de la familia. Los recursos limitados dificultaron el pago de academias y otros gastos de preparación, por lo que Marilyn tuvo que estudiar por su cuenta y trabajar para contribuir con el hogar. Una academia la ayudó con la inscripción al examen de admisión. Ahora espera postular a una residencia universitaria para reducir los costos de vivir en Lima. Aunque le interesa la anestesiología, todavía no ha decidido qué especialidad seguirá durante su formación.