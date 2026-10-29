Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Denuncian a ministros de Keiko! Belaunde y Astudillo en problemas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Perdió a su padre por negligencia médica y prometió ser doctora: joven de Huancavelica logra el puesto 1 en Medicina de San Marcos

Después de años de preparación y enfrentar dificultades económicas, la historia de Marilyn se inspira en la muerte de su padre, lo que la motivó a estudiar Medicina tras una experiencia de presunta negligencia médica.

Con un enfoque en el estudio y superando dificultades económicas, Marilyn logró su meta. Ahora busca reducir sus costos de vida en Lima y definir su especialidad en la carrera.
Con un enfoque en el estudio y superando dificultades económicas, Marilyn logró su meta. Ahora busca reducir sus costos de vida en Lima y definir su especialidad en la carrera.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Marilyn Keyth Huamán Méndez, de 23 años y natural de Huancavelica, alcanzó el primer puesto en Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras obtener 1.776,750 puntos en el examen de admisión. Su ingreso se produce después de varios años de preparación, en una etapa marcada por dificultades económicas y responsabilidades familiares.

La joven decidió orientar su futuro hacia la medicina luego de la muerte de su padre, cuando tenía 12 años. Según relató a la agencia Andina, la experiencia que vivió su familia en el hospital influyó en su vocación y reforzó su intención de convertirse en médica. Ahora, su prioridad es iniciar la carrera y encontrar condiciones que le permitan continuar sus estudios en Lima.

Video destacado

🔴 EN VIVO PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: CUARTO RECORRIDO DEL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE #lr

Puedes ver

No ocurría desde 1948: Trujillo rompe récord histórico de calor para octubre y el mar arde a 9°C sobre lo habitual

lr.pe

Marilyn Huamán alcanzó el primer puesto en Medicina de San Marcos

El resultado de Marilyn destacó en un proceso de admisión que ofrecía 54 vacantes para más de 4.000 postulantes a Medicina Humana. La joven conoció la noticia mientras permanecía en un hospedaje de Jesús María junto a su madre, después de rendir la prueba. Aunque esperaba haber tenido un buen desempeño, no imaginó que ocuparía el primer lugar.

Su preparación estuvo marcada por la necesidad de aprovechar cada oportunidad para estudiar. En lugar de centrarse únicamente en la cantidad de horas, buscaba comprender los temas y resolver ejercicios con atención. También tuvo que reducir actividades personales para mantener el ritmo de preparación. En declaraciones recogidas por Andina, contó que los comentarios de personas que dudaban de sus posibilidades llegaron a generarle inseguridad, pero decidió seguir adelante con su objetivo de ingresar a San Marcos.

Puedes ver

Fingió ser enfermera para robarse a un recién nacido en EsSalud: condenan a 29 años de cárcel en Ica

lr.pe

La pérdida de su padre y las dificultades económicas marcaron su camino

La muerte de su padre durante su infancia fue uno de los episodios que orientó la decisión de Marilyn de estudiar Medicina. De acuerdo con su testimonio, la atención que recibió su progenitor estuvo marcada por una presunta negligencia médica. Desde entonces, la joven convirtió esa experiencia familiar en una motivación para formarse como profesional de la salud.

Marilyn creció en el barrio San Cristóbal, en Huancavelica, y es la menor de ocho hermanos. Tras la pérdida de su padre, su madre, Eudocia Méndez Yalli, asumió un papel central en el cuidado y respaldo de la familia. Los recursos limitados dificultaron el pago de academias y otros gastos de preparación, por lo que Marilyn tuvo que estudiar por su cuenta y trabajar para contribuir con el hogar. Una academia la ayudó con la inscripción al examen de admisión. Ahora espera postular a una residencia universitaria para reducir los costos de vivir en Lima. Aunque le interesa la anestesiología, todavía no ha decidido qué especialidad seguirá durante su formación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruano sobrevive a choque de trenes en España que dejó 69 muertos y revela cómo logró salvar su vida

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

No habrá clases presenciales por visita del papa León XIV: estas son las universidades que suspenden actividades

Sociedad

Peruano sobrevive a choque de trenes en España que dejó 69 muertos y revela cómo logró salvar su vida

No habrá clases presenciales por visita del papa León XIV: estas son las universidades que suspenden actividades

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 29 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congresista fujimorista Eduardo Castillo viajó a España en su semana de representación y en plena emergencia por lluvias

Diputado César Holguín renuncia a la vocería de Ahora Nación: "Diferencias son incompatibles con el cargo"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”