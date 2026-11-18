Estudiantes de Educación de San Marcos reclaman docentes, infraestructura y respuestas tras dos semanas de toma Los estudiantes exigen soluciones por la falta de profesores, demoras en las tachas, restricciones para usar instalaciones deportivas y presuntas irregularidades vinculadas al caso de la “granja de artículos”.

Estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM mantienen una protesta desde octubre, demandando soluciones a problemas académicos y administrativos que afectan su formación profesional.

Estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM mantienen una protesta desde octubre, demandando soluciones a problemas académicos y administrativos que afectan su formación profesional.

Los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) mantienen una medida de lucha desde finales de octubre y reclaman respuestas a una serie de problemas académicos y administrativos que, según sostienen, afectan su formación profesional.

Entre sus principales demandas figuran la atención de los procesos de tacha docente, la falta de profesores en algunas especialidades, el acceso a instalaciones deportivas y el esclarecimiento de cuestionamientos vinculados al denominado caso de la “granja de artículos”.

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Fely Villanueva, representante del Centro Federado de Educación, señaló que los estudiantes han intentado dialogar con las autoridades y que existen puntos de su pliego que consideran posibles de solucionar mediante acuerdos. “Estamos dispuestos al diálogo. Queremos volver a clases. La lucha es por ellos y por una educación de calidad”, sostuvo la dirigente estudiantil.

Estudiantes cuestionan decisión sobre tachas docentes

Uno de los principales reclamos está relacionado con las tachas presentadas contra dos docentes. Ambas tachas fueron denegadas luego de seguirse los procedimientos correspondientes. El alumnado cuestionó, sin embargo, la forma en que se desarrollaron los procesos y sostuvo que los estudiantes que plantearon los cuestionamientos no habrían tenido suficiente espacio para exponer sus casos.

Según su versión, una estudiante realizó denuncias relacionadas con presuntos comentarios machistas y misóginos, además de otros comportamientos que consideró negativos. Estas situaciones fueron negadas por los profesores durante el procedimiento.

También se señaló que hubo participación de un abogado durante el proceso y cuestionó las condiciones en las que los estudiantes pudieron presentar sus declaraciones.

El jurado encargado de evaluar las tachas está integrado por docentes y estudiantes. Según el reglamento aplicado, no existiría una instancia de apelación frente a las decisiones adoptadas.

Falta de docentes afecta desarrollo de clases

Los estudiantes también reclaman por la falta de personal académico. Según el Centro Federado, algunas especialidades enfrentan dificultades para cubrir sus cursos, situación que habría provocado retrasos en el inicio de clases.

Uno de los casos mencionados corresponde a Inglés y Castellano, donde, según la dirigencia, existirían alrededor de cuatro docentes para atender a grupos de aproximadamente 34 estudiantes por ciclo.

Villanueva sostuvo que esta situación genera retrasos al inicio de cada periodo académico y obliga a los estudiantes a buscar alternativas para completar sus cursos.

A ello se suma que los alumnos llevan aproximadamente dos semanas sin clases debido a la medida de protesta. La dirigente manifestó su preocupación porque los exámenes se aproximan y todavía no se habría definido cómo se recuperarán las actividades académicas.

Pese a ello, aseguró que los estudiantes están dispuestos a levantar la medida si se abre un espacio de diálogo que permita atender sus principales demandas.

Reclaman acceso a instalaciones deportivas

Los estudiantes de Educación Física también cuestionan las condiciones en las que desarrollan sus actividades académicas.

Según Villanueva, los alumnos no cuentan actualmente con un uso efectivo de la piscina universitaria y el estadio. La dirigente sostuvo que la piscina permanece en remodelación desde hace más de un año y cuestionó las restricciones para utilizar otros espacios deportivos.

La representante estudiantil señaló que, ante estas dificultades, los alumnos deben recurrir a espacios externos y asumir gastos para desarrollar actividades vinculadas con sus cursos. Los estudiantes piden que se garantice el acceso a infraestructura adecuada para su formación.

Piden aclarar cuestionamientos por la “granja de artículos”

Otro de los puntos incluidos en las demandas estudiantiles está relacionado con el denominado caso de la “granja de artículos”.

Otra estudiante señaló que existen cuestionamientos sobre varios docentes y mencionó investigaciones relacionadas con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Por ello, solicitan que se esclarezca la situación y que la universidad informe sobre las medidas que correspondan en caso existan investigaciones o procedimientos oficiales relacionados con los docentes mencionados.

Estudiantes cuestionan retiro de autoridades del Consejo de Facultad

El martes 17 de noviembre, durante una sesión del Consejo de Facultad de Educación, los representantes estudiantiles esperaban abordar parte de sus demandas. Sin embargo, según relató una alumna, el decano y el vicedecano se retiraron mientras los estudiantes realizaban coordinaciones para tratar estos puntos.

La joven sostuvo que esperaban discutir “puntos factibles” y conversables de su pliego, por lo que la salida de las autoridades los tomó por sorpresa. “Consideramos que ya estaba planeado. Ya se quería ir antes, agarraba sus cosas”, afirmó.

Este episodio ocurrió mientras los estudiantes mantienen su medida de lucha por más de dos semanas. Villanueva sostuvo que la dirigencia está dispuesta al diálogo y busca retomar las clases, especialmente ante la proximidad de los exámenes. “Queremos volver a clases”, reiteró la dirigente, quien sostuvo que la protesta busca conseguir soluciones a los problemas que, según denuncian, afectan la formación de los futuros docentes.

Este medio se comunicó con la Facultad de Educación, y se encuentra a la espera de descargos.