¿Qué son las extrañas "bolas de Neptuno" que aparecen en las playas y pueden acumular casi 1.500 fragmentos de plástico por kilogramo? A pesar de contener plástico, se recomienda no retirar estas bolas de las playas, ya que aportan nutrientes y humedad al entorno, evidenciando la contaminación oceánica existente.

Las playas del mar Mediterráneo reciben unas curiosas formaciones naturales conocidas como "bolas de Neptuno", que esconden una particularidad: pueden acumular grandes cantidades de residuos plásticos en su interior.

Estas estructuras están formadas por fibras de posidonia oceánica, una planta marina que crece principalmente en el Mediterráneo. Un estudio de investigadores de la Universidad de Barcelona descubrió que sus fibras entrelazadas atrapan microplásticos que permanecen en el fondo del océano y pueden transportarlos hasta las costas.

¿Cómo se forman las bolas de Neptuno y por qué acumulan plástico?

Las bolas de Neptuno se originan cuando la posidonia pierde sus hojas durante el otoño. Sus fibras, ricas en lignina —un polímero orgánico resistente—, se enredan entre sí hasta formar agrupaciones redondas y compactas que pueden desplazarse por el fondo marino.

Durante este proceso, las hebras vegetales atrapan fragmentos de plástico que circulan por el agua. Según los investigadores, las praderas de posidonia pueden retener cerca de 900 millones de partículas plásticas cada año en el Mediterráneo, mientras que las bolas más compactas son las que consiguen concentrar mayores cantidades de residuos.

¿Por qué los científicos recomiendan no retirar estas bolas de las playas?

Un equipo liderado por la investigadora Anna Sánchez-Vidal analizó muestras recogidas en cuatro playas de Mallorca, España, durante 2018 y 2019. Los resultados mostraron que el 17% de las bolas de Neptuno contenía plástico y que aquellas con residuos acumulaban casi 1.500 fragmentos por kilogramo.

Las tormentas, las corrientes y los cambios en las mareas pueden desprender estas formaciones del fondo marino y arrastrarlas hasta la costa. Aunque contienen contaminación, Sánchez-Vidal recomienda dejarlas donde aparecen, ya que aportan humedad y nutrientes a las playas.