Vamos a consolidar una Policía mejor equipada para hacer frente al crimen organizado, aseguró el ministro del Interior, César Astudillo tras sustentar el proyecto de ley de presupuesto del sector para el 2027 que priorizará fortalecer el patrullaje, las comisarías, la investigación criminal y las capacidades de la PNP.

Los índices de extorsiones, sicariato y homicidios siguen siendo alarmantes en el país. La Contraloría constató, además, que numerosas comisarías operan en locales que no ofrecen condiciones adecuadas ni seguras, como la dependencia policial de Mala que hoy opera en un local alquilado.

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En algunos casos, el deterioro estructural representa un riesgo tanto para el personal policial como para los ciudadanos, además de afectar la continuidad del servicio.

Astudillo sustentó este miércoles el proyecto de ley de presupuesto del año fiscal 2027 del sector ante el Pleno del Congreso de la República, el cual asciende a S/14.270 millones.

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Aseguró que el objetivo es consolidar una Policía Nacional del Perú (PNP) mejor equipada, con buenos elementos y con un sistema de seguridad moderno.



Con estas metas, inversiones y capacidades fortalecidas, estamos consolidando una Policía Nacional mejor equipada, mejor seleccionada y un sistema de seguridad moderno y un país más protegido frente al delito y el crimen organizado, remarcó tras indicar que esta cifra expresa la decisión del Estado por sostener la defensa de la vida, la seguridad y los derechos de la población.



Durante su exposición en el Hemiciclo del Parlamento, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) precisó que S/13.935 millones serán destinados para el sector y la Policía Nacional, lo que representa un 97,6% del presupuesto total de esta cartera.



Adelantó también que la Intendencia Nacional de Bomberos recibirá S/95 millones, mientras que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) recibirá S/36 millones y la Superintendencia Nacional de Migraciones S/204 millones.



El ministro Astudillo indicó que el presupuesto del año fiscal 2027 contempla 30 inversiones con una asignación de S/291 millones, entre las que destaca una inversión de S/113,7 millones para comisarías, S/46,8 millones para unidades especializadas y S/14,6 millones para unidades policiales de investigación criminal, a fin de fortalecer la lucha contra el delito.



Asimismo, el titular del Mininter detalló que S/70,2 millones serán destinados al mejoramiento de la educación policial a través de las escuelas de formación y especialización. En tanto, se realizarán inversiones para la Intendencia Nacional de Bomberos por un monto de S/20,6 millones, y para Migraciones por S/11,4 millones.



Astudillo Salcedo también indicó que el presupuesto 2027 contempla propuestas normativas para el fortalecimiento del patrullaje policial, la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, a través de la asignación de recursos para la implementación del Plan Celador, el mantenimiento de helicópteros Black Hawk y para el desarrollo del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP).



Finalmente, el ministro del Interior destacó que, para el cierre fiscal del presente año, se estima ejecutar el 98% del presupuesto del sector, mientras que la Intendencia de Bomberos, Migraciones y Sucamec esperan utilizar el 100% de sus presupuestos asignados para el 2026.