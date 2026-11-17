La llegada del papa León XIV al Perú movilizó a miles de fieles y obligó a las autoridades a desplegar un importante contingente policial para garantizar la seguridad durante sus actividades en Lima y otras regiones. Sin embargo, la presencia del sumo pontífice no significó una pausa para la violencia criminal. Entre el 1 y el 16 de noviembre de 2026 se registraron 82 homicidios, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), mientras que los asesinatos continuaron reportándose incluso después de su partida del país.

El panorama resulta preocupante si se considera que noviembre de 2025 cerró con 172 homicidios. Aunque todavía no concluye el presente mes, los registros de las primeras dos semanas evidencian que la violencia letal se mantiene y que los operativos extraordinarios desplegados por la visita papal no han representado una solución al problema de inseguridad que afecta a la población.

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Durante los días de la visita, entre el 11 y el 16 de noviembre, la Policía Nacional dispuso un importante operativo para resguardar los desplazamientos del papa León XIV, las actividades religiosas y la concentración de miles de personas. De acuerdo con el plan general de operaciones, se asignaron 22.464 efectivos policiales en Lima y Callao, de los cuales 18.264 pertenecían a la Región Policial Lima. A ellos se sumaron cerca de 2.000 policías de tránsito, responsables de la seguridad vial, los recorridos y los desvíos vehiculares.

A este despliegue se sumó el contingente de aproximadamente 5.000 efectivos destinado a la misa multitudinaria que el santo padre celebró en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. No obstante, la concentración de efectivos para garantizar la seguridad del recorrido papal abrió interrogantes sobre la distribución del personal policial en los distritos que registran mayor incidencia delictiva.

Despliegue policial y seguridad ciudadana

Para el especialista en seguridad José Manuel Saavedra, antes de concluir que la visita papal provocó un descuido de la seguridad ciudadana, es necesario conocer cómo se distribuyeron los efectivos policiales durante esos días y qué ocurrió en los sectores con mayor incidencia criminal.

"Habría que ver cuántos policías estuvieron a cargo de la seguridad de los vecinos en zonas de mayor incidencia delictiva, como San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho", sostuvo.

El experto consideró que la Policía debe transparentar la información sobre el patrullaje realizado durante la estadía del sumo pontífice. En particular, planteó comparar los registros de homicidios, robos y asaltos en los días del operativo con los indicadores habituales de esos distritos para determinar si hubo una reducción o un incremento de los delitos.

Saavedra advirtió que no se puede afirmar que la población quedó desprotegida únicamente por el despliegue extraordinario, pues se desconoce cuántos agentes permanecieron en las calles y cómo se organizaron las unidades policiales. Sin embargo, remarcó que existió una prioridad operativa para garantizar la seguridad del papa y de las multitudes que acudieron a sus actividades. "Es probable que en algunos lugares la delincuencia haya aprovechado justamente que la seguridad policial estuvo en el recorrido que hacía el santo padre", explicó.

Dos asesinatos en el Callao tras la partida del papa

La violencia volvió a ocupar los reportes policiales con el asesinato de dos personas en la zona de Ramón Castilla, en el Callao. El ataque ocurrió cuando dos sujetos encapuchados, que se desplazaban en una motocicleta, interceptaron a tres personas y dispararon al menos 10 veces contra ellas.

Los vecinos auxiliaron a las víctimas y las trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, dos fallecieron debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la tercera permaneció bajo atención médica. La Policía recogió casquillos e inició las diligencias para identificar a los responsables, además de buscar imágenes de las cámaras de seguridad.

Para Saavedra, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno presente una estrategia concreta frente a los asesinatos y las extorsiones. El especialista cuestionó que, pese a los anuncios oficiales, todavía no se conozcan resultados de las principales medidas que se habían planteado para enfrentar la criminalidad.

"Yo sí exigiría al Gobierno que presente de una vez el plan de seguridad ciudadana que se va a comenzar a implementar, tanto en Lima como en las ciudades donde hay mayor cantidad de violencia", manifestó.

Falta de reformas y una estrategia contra el crimen

El especialista sostuvo que el problema no se limita a la cantidad de policías desplegados, sino también a la ausencia de cambios estructurales en las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. Entre las principales deficiencias mencionó la falta de avances en la reforma de la Policía Nacional, el fortalecimiento del sistema de inteligencia y la construcción de establecimientos penitenciarios de mayor capacidad.

Saavedra también cuestionó que no se hayan concretado las medidas anunciadas por el Ejecutivo para recuperar el control territorial en las zonas más peligrosas. Según explicó, se requiere una intervención focalizada en los sectores donde se concentran los homicidios y las extorsiones, en lugar de limitarse a operativos extraordinarios.

"No hemos tenido medidas efectivas en cuanto a control territorial. Tampoco ha habido reformas en la Policía que anunció el Gobierno y no hemos visto mejoras en el sistema nacional de inteligencia", señaló.

En ese sentido, planteó cuatro medidas prioritarias: fortalecer y reestructurar la Policía Nacional, mejorar las capacidades operativas y logísticas, implementar un sistema de inteligencia que identifique los puntos de mayor incidencia criminal, acelerar la construcción de los megapenales anunciados y avanzar con la reforma del sistema de justicia.

Sobre este último punto, consideró necesario revisar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, debido a que, en determinados casos, los delincuentes recuperan su libertad por decisiones judiciales que deben ser evaluadas.

Finalmente, Saavedra advirtió que el país continúa registrando alrededor de seis homicidios diarios, una tendencia que exige respuestas inmediatas. Por ello, pidió que el Ejecutivo presente un plan de seguridad ciudadana con objetivos concretos y medidas verificables antes de finalizar el año.