Mininter gestiona bono por alto riesgo a policías que participaron en estados de emergencia: ¿cuánto recibirán? El desembolso está programado para este mes, pero requiere la autorización presupuestal del MEF. Este financiamiento reconoce la participación de la Policía Nacional en operaciones de seguridad.

El Ministerio del Interior solicita más de S/450 millones al MEF para financiar la bonificación por alto riesgo a policías que actuaron en estados de emergencia entre abril y noviembre de 2026.

El Ministerio del Interior solicita más de S/450 millones al MEF para financiar la bonificación por alto riesgo a policías que actuaron en estados de emergencia entre abril y noviembre de 2026. Foto: composición LR

El Ministerio del Interior (Mininter) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más de S/450 millones para financiar el pago de la bonificación por alto riesgo a la vida destinada a los policías que participaron en los estados de emergencia decretados a nivel nacional entre abril y los primeros días de noviembre de 2026. El desembolso está previsto para este mes, aunque todavía requiere la autorización presupuestal correspondiente.

El requerimiento busca reconocer la participación de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las operaciones desplegadas durante estos periodos, en un contexto en el que las medidas de emergencia han formado parte de la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.

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¿Cuánto recibirán los policías por el bono de alto riesgo?

La bonificación contempla un pago mensual de hasta S/2.150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición. El monto corresponde al límite máximo establecido para este beneficio.

MEF debe autorizar los recursos para el pago

Según informó el Mininter, el pasado 9 de noviembre remitió al MEF la actualización de su requerimiento de recursos adicionales por más de S/450 millones para financiar esta bonificación.

El sector señaló que cuenta con el compromiso del MEF para atender el financiamiento durante noviembre. Para ello, dicha cartera gestiona un proyecto de decreto supremo que permitirá autorizar los recursos necesarios para efectuar los pagos.

Hasta que se concrete esta autorización, el desembolso de la bonificación permanece sujeto a la disponibilidad y aprobación presupuestal.