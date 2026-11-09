Marina de Guerra alerta por oleajes anómalos en todo el litoral peruano hasta el 11 de noviembre Se prevé un ingreso de oleaje ligero en el litoral norte, centro y sur del Perú desde el 10 de noviembre, con variaciones según la ubicación de las playas.

Según el pronóstico, oleaje ligero ingresará al norte, centro y sur del Perú, con condiciones variables que dependen de la ubicación de las playas.

Según el pronóstico, oleaje ligero ingresará al norte, centro y sur del Perú, con condiciones variables que dependen de la ubicación de las playas. Foto: Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral nacional hasta el miércoles 11 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación. El fenómeno alcanzará distintas zonas de la costa, con condiciones variables según la ubicación y la orientación de las playas.

Ante este escenario, la institución recomendó a las autoridades regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a las actividades acuáticas adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños personales o materiales. La alerta también está dirigida a la población costera y a quienes realizan actividades pesqueras, portuarias, deportivas y recreativas.

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Oleaje ligero llegará a las costas del norte, centro y sur del Perú desde el 10 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico marítimo, el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, en La Libertad, registrará el ingreso de oleaje ligero procedente del oeste y noroeste desde la noche del martes 10 de noviembre.

En la zona central, que se extiende desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, en Ica, las condiciones variarán según el tramo costero. Entre el sur de Salaverry y Supe, en la provincia limeña de Barranca, se espera la llegada de olas ligeras del oeste y noroeste durante la tarde del martes 10.

En tanto, entre Supe y San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste continuará hasta el restablecimiento de las condiciones habituales, previsto para la tarde del lunes 9. Asimismo, se espera un nuevo ingreso de olas del oeste y noroeste desde la mañana del martes 10.

Para el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, también se mantendrá el oleaje ligero del suroeste hasta que el mar recupere sus condiciones normales durante la tarde del lunes 9. En tanto, desde la mañana del martes 10, se prevé la llegada de oleaje ligero proveniente del oeste y noroeste.

La Marina precisó que las playas abiertas y semiabiertas con orientación hacia el suroeste serán las zonas donde el fenómeno tendrá mayor incidencia.

Marina de Guerra pide extremar precauciones ante el aumento de las olas y el nivel del mar

Además de las condiciones del oleaje, la Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el nivel del mar se encuentra por encima de sus valores habituales debido al calentamiento persistente de la masa de agua. Esta situación podría favorecer un incremento en la altura de las olas que llegan a determinados sectores de la costa.

Otro factor señalado en el reporte es la fase lunar de cuarto menguante, durante la cual la Luna se desplaza hacia la fase de luna nueva. Según la institución, esta etapa también podría influir en el aumento del nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

Frente a estas condiciones, la Marina exhortó a la población y a las personas que desarrollan actividades en el mar a cumplir las disposiciones de seguridad que establezcan las autoridades. La recomendación busca prevenir incidentes y proteger la vida humana en las áreas expuestas al fenómeno.