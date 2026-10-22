Fuertes oleajes mantienen cerrados 75 puertos del Perú: conoce las regiones afectadas y hasta cuándo Indeci reportó el cierre de puertos en nueve localidades del litoral, desde Piura hasta Moquegua. La Marina de Guerra advirtió que los oleajes anómalos continuarán hasta el domingo 25 de octubre y alcanzarán fuerte intensidad en distintos tramos de la costa.

Se prevé que el oleaje del suroeste tenga mayor impacto en playas abiertas. Las autoridades recomiendan precaución para evitar accidentes y daños materiales.

Se prevé que el oleaje del suroeste tenga mayor impacto en playas abiertas. Las autoridades recomiendan precaución para evitar accidentes y daños materiales.

Un total de 75 puertos del litoral peruano permanecen cerrados debido a oleajes de moderada a fuerte intensidad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La medida afecta a localidades costeras de Piura, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Moquegua.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, las condiciones del mar persistirán hasta el domingo 25 de octubre. El organismo advirtió que el impacto será mayor en las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que recomendó a las autoridades, empresarios y población adoptar medidas de prevención para evitar accidentes y daños materiales.

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¿Qué regiones tienen puertos cerrados por los oleajes?

De acuerdo con el reporte del COEN, los cierres comprenden puertos ubicados en las siguientes localidades:

Piura: Talara.

Talara. La Libertad: Salaverry.

Salaverry. Áncash: Chimbote.

Chimbote. Lima: Huacho y Supe.

Huacho y Supe. Callao: puertos del primer puerto.

puertos del primer puerto. Ica: Pisco y San Juan.

Pisco y San Juan. Moquegua: Ilo.

La DHN detalló que el oleaje del suroeste afecta los tres tramos del litoral peruano: norte, centro y sur. Las condiciones varían según la zona, con episodios de fuerte intensidad previstos durante estos días.

¿Hasta cuándo continuarán los oleajes anómalos?

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje moderado del suroeste se intensificó a fuerte desde la noche del martes 20 de octubre. Tras disminuir a moderado durante la mañana del miércoles 21, volvió a incrementarse desde la noche del jueves 22. La DHN previó que disminuya a moderado durante la tarde del viernes 23.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, y en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje moderado aumentaría a fuerte desde la tarde del jueves 22 de octubre. En ambos tramos, la intensidad disminuiría a moderada durante la tarde del viernes 23.

La Marina de Guerra también advirtió que la fase lunar, que avanza hacia la luna llena del domingo 25 de octubre, podría influir en el incremento del nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

Ante estas condiciones, la DHN exhortó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y evitar exponerse a las zonas de rompiente mientras persista el oleaje anómalo.