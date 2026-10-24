Pisos resquebrajados y rejas caídas: el fuerte oleaje agrava el deterioro del malecón de La Herradura

La situación del malecón podría representar un riesgo para peatones y clientes de la zona, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de oleaje intenso.

La situación del malecón podría representar un riesgo para peatones y clientes de la zona, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de oleaje intenso. Foto: Canal N

El malecón de la playa La Herradura, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, presenta daños que se han agravado por la fuerza del oleaje. En distintos sectores se observan superficies agrietadas, piedras desprendidas y una reja caída, condiciones que generan preocupación por la seguridad de quienes transitan por esta zona del litoral.

Durante un recorrido realizado por Canal N, se constató el deterioro de la infraestructura. En algunos puntos se instalaron mallas verdes para restringir el paso como medida preventiva, mientras los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para evaluar los daños y atender los riesgos.

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Fuerte oleaje en La Herradura: vecinos de Chorrillos piden reparar el malecón ante el riesgo de accidentes

Los residentes señalaron que los problemas del malecón no son recientes y cuestionaron la falta de mantenimiento. Uno de los vecinos sostuvo que la playa lleva más de 30 años en estado de abandono y pidió que la Municipalidad de Chorrillos preste atención a la conservación del espacio público.

La situación también ha generado preocupación entre quienes recuerdan la época en que La Herradura recibía a numerosas familias de Chorrillos y de otros distritos de Lima. Un residente relató que visitaba la playa desde su infancia junto a su padre y expresó su pesar por las condiciones actuales de la infraestructura.

Los ciudadanos advirtieron que el estado del malecón podría representar un peligro para las personas que caminan por el sector y para quienes acuden a los restaurantes y establecimientos cercanos. Por ello, solicitaron que se revisen las áreas afectadas y se adopten medidas para prevenir accidentes.

La inquietud aumenta ante la posibilidad de nuevos episodios de oleaje intenso en el litoral peruano. Durante la cobertura periodística, también se mostraron cambios en la apariencia del agua del mar, mientras los vecinos insistieron en la necesidad de recuperar este espacio.