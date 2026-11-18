Un nuevo mapa en 3D contabiliza 2.750 millones de edificios en la Tierra, elaborado a partir de imágenes satelitales con alta resolución Esta nueva herramienta podría ser de utilidad en la planificación urbana, permitiendo evaluar vulnerabilidades frente a desastres naturales y el cambio climático.

El mapa global más grande de su tipo captura 2.750 millones de edificios en 3D. Foto: Wang et al., 2025

El mapa global más grande de su tipo captura 2.750 millones de edificios en 3D. Foto: Wang et al., 2025

Un equipo de investigadores desarrolló el primer mapa tridimensional de alcance global que reúne millones de edificios, incluidos aquellos ubicados en zonas rurales. El proyecto, denominado Global Building Atlas, utiliza miles de imágenes satelitales recopiladas desde 2019 para identificar y reconstruir las edificaciones de los cinco continentes.

La iniciativa busca ofrecer una visión más completa de cómo se distribuyen las construcciones en el planeta y generar información que permita estudiar el crecimiento urbano, las condiciones de vida y las desigualdades entre distintas regiones.

Una base de datos global única en su tipo

El inventario reúne 2.750 millones de edificios y supera a otros proyectos similares, como Google Open Buildings y World Settlement Footprint, que registraban menos de 2.000 millones de estructuras. Además, sus modelos alcanzan una resolución de 3 × 3 metros, unas 30 veces más detallada que la de bases de datos comparables.

Descripción general del conjunto de datos GlobalBuildingAtlas resultante. Foto: Wang et al., 2025

De las edificaciones identificadas, 2,68 mil millones cuentan con información suficiente para reconocer su huella, forma y altura. Esta característica permite estimar el volumen total construido en relación con la población, un indicador que hasta ahora era difícil de calcular de manera fiable a escala mundial.

El trabajo fue liderado por Xiaoxiang Zhu, profesora de Ciencia de Datos en Observación de la Tierra de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), y recibió financiación del Consejo Europeo de Investigación.

Ayuda a guiar la planificación urbana

El Global Building Atlas también podría convertirse en una herramienta para mejorar las decisiones de las autoridades municipales. Al analizar la distribución de edificios, los responsables de planificación podrán identificar sectores que necesitan más viviendas, colegios, centros de salud o instalaciones deportivas.

La información también podría facilitar la identificación de zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra, al permitir evaluar con mayor precisión las construcciones expuestas a estos fenómenos.

Asimismo, los modelos tridimensionales ayudarían a estudiar los efectos del cambio climático en las ciudades, localizar áreas con mayores emisiones de CO₂ y reconocer sectores más expuestos al aumento de temperaturas. Así, el atlas abre nuevas posibilidades para diseñar ciudades más sostenibles y preparadas para futuros desafíos.