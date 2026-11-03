Marina de Guerra cierra 25 puertos a nivel nacional por oleajes anómalos del fenómeno El Niño hasta el 6 de noviembre

Los oleajes anómalos podrían alcanzar hasta el triple de su tamaño habitual al llegar a la costa, aumentando el riesgo en las actividades portuarias.

Los oleajes anómalos podrían alcanzar hasta el triple de su tamaño habitual al llegar a la costa, aumentando el riesgo en las actividades portuarias. Foto: Canal N

La Marina de Guerra del Perú dispuso el cierre preventivo de 25 puertos del litoral nacional debido a la presencia de oleajes anómalos asociados al fenómeno El Niño. La medida, que se mantendrá vigente hasta el 6 de noviembre, busca evitar riesgos durante el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias mientras persistan las condiciones inusuales del mar.

El aviso oceanográfico señala que las condiciones del mar requieren medidas de prevención, especialmente en las áreas costeras expuestas a este tipo de oleaje. Aunque el titular de esta nota recoge el cierre preventivo de 25 puertos, el comunicado actualizado del organismo naval no detalla cuáles son las infraestructuras comprendidas en la restricción ni precisa las condiciones particulares de cada una.

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Oleajes anómalos pueden alcanzar hasta el triple de su tamaño habitual al llegar a la costa

La Dirección de Hidrografía y Navegación clasificó como ligero el oleaje del suroeste que afecta a los tres sectores del litoral peruano. En la zona norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, persisten estas condiciones marítimas. La misma situación se registra en el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, y en el sector sur, desde esta última zona hasta Tacna.

Según la clasificación técnica incluida en el aviso, el oleaje ligero corresponde a alturas de olas que pueden superar hasta en 50% sus características normales. Esta categoría se diferencia de los niveles moderado, fuerte y muy fuerte, que representan incrementos de mayor magnitud respecto al comportamiento habitual del mar. Por ello, la referencia a olas que pueden alcanzar el doble o triple de su tamaño no corresponde a la condición ligera reportada en esta actualización.

El organismo naval también advirtió que el oleaje tendrá mayor incidencia en playas abiertas o semiabiertas cuya orientación esté dirigida hacia el suroeste. En estos espacios, las características de la costa pueden favorecer una mayor exposición al movimiento de las olas.

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Marina de Guerra monitorea los puertos y evaluará cuándo reanudar las operaciones

La Dirección de Hidrografía y Navegación continuará con el seguimiento permanente del estado del mar y el análisis de los sistemas atmosféricos y oceánicos. Este trabajo busca proporcionar información actualizada sobre las condiciones marítimas y contribuir a las acciones preventivas en las localidades costeras.

El aviso exhorta a los gobiernos regionales y locales, las capitanías de puerto y las empresas vinculadas a las actividades acuáticas a adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes y daños personales o materiales. La recomendación también alcanza a la población que realiza actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas en las zonas de influencia del oleaje.

La condición marítima anómala permanecerá vigente hasta el viernes 6 de noviembre, aunque se prevé que disminuya progresivamente durante los próximos días. Mientras tanto, la autoridad naval pidió a la población costera y a quienes desarrollan actividades en el mar cumplir las disposiciones de seguridad que se establezcan.