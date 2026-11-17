Charles Darwin, naturalista británico, sobre la ignorancia y el exceso de confianza: “Quienes saben poco son los que afirman con mayor seguridad” La idea del famoso investigador resuena en la actualidad, cuando las redes sociales amplifican voces seguras pero poco informadas.

Charles Darwin, reconocido por desarrollar la teoría de la evolución por selección natural, dejó una reflexión sobre el comportamiento humano que conserva su vigencia más de un siglo después. El naturalista británico advirtió que tener pocos conocimientos sobre un tema no impide que alguien se muestre completamente seguro de sus afirmaciones. Por el contrario, quienes profundizan en una materia suelen reconocer que todavía existen preguntas sin resolver.

En su obra 'El origen del hombre', publicada en 1871, Darwin escribió: "La ignorancia genera confianza con más frecuencia que el conocimiento: son quienes saben poco, y no quienes saben mucho, los que afirman con mayor seguridad que tal o cual problema nunca podrá ser resuelto por la ciencia". Con esta observación, planteó una contradicción: cuanto menos se comprende un asunto, más fácil puede resultar creer que se tienen todas las respuestas.

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¿Por qué las personas que saben menos pueden mostrarse más seguras?

Esta conducta tiene una explicación relacionada con la manera en que interpretamos nuestros propios conocimientos. Cuando alguien apenas conoce un tema, puede desconocer su complejidad y pasar por alto aspectos que cambiarían su manera de entenderlo. Esa visión limitada puede generar una sensación de dominio que no necesariamente corresponde con sus capacidades reales.

En cambio, estudiar una materia con mayor profundidad permite descubrir matices, excepciones y dificultades que no resultan evidentes a primera vista. Por eso, una persona con experiencia puede mostrarse más cautelosa al expresar una opinión: sabe que existen factores que todavía necesita comprender.

La observación de Darwin guarda relación con el efecto Dunning-Kruger, descrito por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999. Sus investigaciones analizaron cómo las personas con menor desempeño en determinadas tareas tienden a sobreestimar sus capacidades, mientras que quienes tienen mejores resultados pueden reconocer con mayor claridad sus limitaciones.

¿Qué relación tiene la reflexión de Darwin con la vida actual?

La advertencia del científico también permite entender algunas situaciones habituales en la era digital. Las redes sociales facilitan que cualquier persona comparta opiniones sobre prácticamente cualquier asunto, pero tener acceso a información no significa necesariamente comprenderla.

En medio de debates y noticias que circulan rápidamente, las afirmaciones contundentes pueden parecer convincentes por la seguridad con la que se expresan. Sin embargo, hablar con firmeza no demuestra que una idea esté respaldada por evidencias.

La reflexión de Darwin invita precisamente a desarrollar una actitud diferente: cuestionar lo que creemos saber, revisar la información y reconocer cuándo nuestros conocimientos son insuficientes para llegar a una conclusión.

Su mensaje no consiste en desconfiar de todas las opiniones, sino en comprender que la verdadera preparación también exige humildad para reconocer los propios límites. Saber más no siempre significa tener todas las respuestas; muchas veces significa entender por qué todavía quedan preguntas por resolver.