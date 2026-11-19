Fuerzas combinadas de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y del Ejército peruano ejecutaron tres operativos en Madre de Dios y en Amazonas en los que lograron inhabilitar dragas, motores, 33 campamentos, pozas, balsas utilizadas para la minería ilegal.

El despliegue buscó afectar la infraestructura empleada para extraer oro y las rentas de las organizaciones vinculadas a esa actividad, según la información divulgada por miembros del Comando Unificado.

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Estas intervenciones impactaron las economías ilícitas que financian actividades criminales y deterioran los recursos naturales de las dos regiones.

Según estimaciones de las autoridades, las operaciones permitieron afectar bienes, maquinaria y equipos utilizados en esta actividad ilícita por un valor total de S/36 millones 231 mil 325.

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Estas incursiones se desarrollaron, con inspección de representantes del Ministerio Público, en los sectores Escudero e Isla San Juan, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui (Amazonas), así como en Primavera y Balata, distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios).



"Se intervino infraestructura y equipos empleados en las distintas etapas de extracción ilegal de minerales, afectando la capacidad logística y operativa de esta actividad criminal", dijo un oficial de la PNP.



Golpe en Madre de Dios

En Tambopata, la Policía Nacional interdictó 32 balsas tipo traca o pequeñas dragas, 32 tolvas y 35 motores sumergidos. Asimismo, se intervinieron 25 bombas de succión de lodo, 25 bombas de succión de agua, 6.000 metros de alfombra, 6.000 metros de cable acerado grueso y 8.000 metros de cable eléctrico. A estos bienes se suman 70 baterías, 100 bateas metálicas, 100 bidones de plástico de 50 galones y 33 campamentos rústicos de plástico, además de herramientas e insumos utilizados en las operaciones de minería ilegal.

El valor de los bienes afectados en este sector superó los S/10 millones.

En otra intervención realizada en el sector Balata, también en el distrito de Inambari, los agentes interdictaron cuatro motores, diez motores sumergidos, 14 balsas, 14 tolvas y 15 campamentos rústicos.

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También se identificaron dos motosierras, un winche, generadores eléctricos, 700 metros de alfombra, 30 bidones de combustible y 700 cilindros metálicos, entre otros equipos y enseres. La valorización de los bienes intervenidos superó los S/25 millones 010 mil 600.



También en Amazonas:

Por su parte, en los sectores Escudero e Isla San Juan, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, los efectivos policiales interdictaron cuatro pozas, cuatro balsas, cuatro tolvas y cuatro motores chinos. Asimismo, se decomisó un motor sumergido, 80 cilindros metálicos vacíos y otros bienes y enseres utilizados para la extracción ilegal de minerales. El valor de los bienes intervenidos asciende a S/1 millón 025 mil 855.



La operación estuvo a cargo de personal de la Dirmeamb y de la División contra la Minería Ilegal (Divcomin), con la participación de los fiscales adjuntos provinciales de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua.



Estas operaciones representan una afectación a la infraestructura y logística empleadas para la extracción ilegal de minerales, actividad que genera graves daños ambientales y alimenta otras economías ilícitas que amenazan la seguridad de las comunidades.



