Candelaria 2027: desde hoy puedes conseguir tus entradas gratis para evento en el Estadio Nacional Los boletos se podrán obtener desde las 4.00 p. m. de este jueves 19 de noviembre a través de Joinnus y Yape. Revisa la modalidad y los requisitos para conseguirlos.

Desde este jueves 19 de noviembre el público podrá conseguir sus entradas gratis para asistir a la presentación oficial de la Festividad de la Virgen María de la Candelaria 2027. El evento se realizará el domingo 22 de noviembre, por primera vez, en el Estadio Nacional de Lima.

La actividad, organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), comenzará a las 4:00 p. m. y reunirá a más de mil danzantes provenientes del altiplano para presentar algunas de las principales expresiones del folclore puneño.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Cómo conseguir las entradas para la Candelaria 2027?

Las entradas estarán disponibles desde las 4.00 p. m. en la plataforma Joinnus y en la sección entradas del aplicativo Yape . La obtención de los tickets será a través de una cola virtual, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a la habilitación de los boletos este jueves 19 de noviembre.

Para obtener las entradas, se debe contar con el documento de identidad peruano. Cada persona podrá obtener hasta 4 boletos como máximo y los tickets serán nominativos. El día del evento será obligatorio presentar el DNI físico para validar el ingreso.

Entradas gratis desde hoy para la Candelaria 2027

Virgen de la Candelaria 2027 en Lima: más de mil danzantes participarán en una presentación por bloques

Una de las particularidades del espectáculo en el Estadio Nacional será la distribución de las agrupaciones según el tipo de danza. En lugar de mantener el sistema de participación individual que caracteriza al concurso tradicional de Puno, la Federación decidió reunir a los conjuntos en bloques. De esta manera, las morenadas compartirán una misma presentación, al igual que las diabladas y las agrupaciones de caporales.

Después de su presentación en Lima, el calendario continuará en Puno con las competencias folclóricas y las actividades religiosas. El Concurso de Danzas Autóctonas está programado para el 30 y 31 de enero de 2027, mientras que el certamen de Traje de Luces se realizará el domingo 7 de febrero en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

La programación central continuará con la Parada y Veneración a la Virgen, prevista para los días 8 y 9 de febrero. Estas actividades forman parte de una celebración que combina expresiones de fe católica con manifestaciones culturales del altiplano. La devoción a la imagen tiene antecedentes históricos que se remontan a 1583, cuando llegó desde España al territorio peruano.