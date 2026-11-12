Papa León XIV: En defensa de la Amazonía y los pueblos originarios arrasados por la minería ilegal

Miembros del Observatorio de Minería Ilegal del Perú acusaron a las redes criminales nacionales y transnacionales de destruir el territorio y afectar la vida de los pueblos indígenas. Ellos hicieron saber su posición en una carta dirigida al papa León XIV.

Expertos y diversas instituciones suscriben la misiva en la que se expresan en defensa de las poblaciones más vulnerables, que son afectadas por la extracción ilegal de oro, en particular las comunidades indígenas, ribereñas.

En la carta enviada a su Santidad, el OMI visibiliza una herida abierta: la destrucción incesante de la Amazonía peruana a causa de la minería ilegal de oro.

Video destacado 🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Esta actividad ilícita, señalan, no solo envenena nuestros ríos con mercurio y arrasa miles de hectáreas de bosques primarios, sino destruye la dignidad humana. A su paso, deja redes de trata de personas, explotación y el silenciamiento sistemático de los líderes indígenas y defensores ambientales que protegen el territorio.

PUEDES VER: Madre de Dios: Así se ve 'El Infierno', un sector de La Pampa devastado por mineros ilegales

Subrayan que, ante la debilidad normativa y la inacción de las autoridades frente a este flagelo, "acudimos a Su Santidad para que su voz profética resuene en el mundo y exija al Estado peruano acciones reales. No podemos permitir que el lucro siga valiendo más que la vida".

Aquí la misiva:

A Su Santidad, el Papa León XIV

Asunto: Urgente clamor por la defensa de la Amazonía, los pueblos originarios y locales frente a la minería ilegal en el Perú.

Su Santidad, los miembros del Observatorio de Minería Ilegal del Perú, nos dirigimos a usted con profundo respeto y con el corazón abrumado por el dolor de nuestra tierra amazónica. Como parte de un pueblo que sufre las consecuencias del abandono y de la codicia desmedida, acudimos a su voz paternal para visibilizar una llaga abierta en el corazón de Sudamérica: el avance incontenible de la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana, que cada día migra y destruye las bases de nuestra sociedad y de nuestra humanidad.

Carta del OMI a su Santidad.

Esta actividad ilícita no solo arrasa con miles de hectáreas de bosques primarios y envenena con mercurio los ríos que dan vida a nuestras comunidades, sino que también destruye la dignidad humana. A la sombra de la extracción ilegal operan redes criminales nacionales y transnacionales de trata de personas, explotación laboral, violencia contra la mujer y el silenciamiento sistemático de líderes indígenas y defensores ambientales que protegen con su vida el territorio ancestral.

Los marcos normativos débiles o inaplicables, la falta de una acción estatal firme y la toma de la minería ilegal en diversos estamentos gubernamentales han permitido que este flagelo supere en muchos casos a la minería formal, convirtiendo a nuestra selva en una zona de sacrificio. Los pueblos originarios y locales, verdaderos custodios de la creación, ven amenazada su supervivencia física y cultural ante la pasividad de autoridades que priorizan el lucro sobre la vida.

Santidad, recordamos con esperanza sus palabras y su constante llamado a cuidar nuestra "casa común". Hoy le pedimos que eleve su voz profética ante el mundo y ante los gobernantes del Perú. Necesitamos que el clamor de la Amazonía resuene en los escenarios internacionales y que se exija justicia, protección efectiva para los pueblos vulnerables y un alto total a la destrucción ecológica que condena a las futuras generaciones.

PUEDES VER: Las 'mulas' que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Confiamos en que su visita represente un llamado a la acción real para nuestras autoridades, evitando que este espacio sea instrumentalizado sin compromisos genuinos para proteger la Amazonía.

Con la certeza de que su bendición y su guía espiritual fortalecen la resistencia de los más pobres y de la naturaleza herida, quedamos de usted con filial devoción y esperanza, y nos comprometemos a seguir en defensa de nuestra casa común que es el legado de nuestro Padre y para nuestras futuras generaciones.

Atentamente, por el Observatorio de Minería Ilegal:

-César A. Ipenza Peralta

-Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

-Frankfurt Zoological Society-FZS

-Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible-FCDS

-Manuel E. Bernales Alvarado

-Center for Climate Crime Analysis-CCCA

-Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú-IRI Perú

-Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural-SEPAR

-Conservación Amazónica-ACCA

-Amazónicos por la Amazonía-AMPA

-Conservation Strategy Fund-CSF

-Mariano Castro Sánchez-Moreno