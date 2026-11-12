Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

Papa León XIV ya está en Perú | Análisis de su discurso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Papa León XIV: En defensa de la Amazonía y los pueblos originarios arrasados por la minería ilegal

El Observatorio de Minería Ilegal del Perú envía carta al Santo Padre con un urgente clamor en defensa de territorios que son destruidos por mafias nacionales y transnacionales de la minería ilegal que avanza en la Amazonía peruana, no solo envenenando ríos con mercurio, sino que arrasa bosques y destruye la dignidad humana.

Minería ilegal: El OMI envió una carta al papa León XIV.
Minería ilegal: El OMI envió una carta al papa León XIV.
Por
google iconLa República en Google

Miembros del Observatorio de Minería Ilegal del Perú acusaron a las redes criminales nacionales y transnacionales de destruir el territorio y afectar la vida de los pueblos indígenas. Ellos hicieron saber su posición en una carta dirigida al papa León XIV.
Expertos y diversas instituciones suscriben la misiva en la que se expresan en defensa de las poblaciones más vulnerables, que son afectadas por la extracción ilegal de oro, en particular las comunidades indígenas, ribereñas.

En la carta enviada a su Santidad, el OMI visibiliza una herida abierta: la destrucción incesante de la Amazonía peruana a causa de la minería ilegal de oro.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Esta actividad ilícita, señalan, no solo envenena nuestros ríos con mercurio y arrasa miles de hectáreas de bosques primarios, sino destruye la dignidad humana. A su paso, deja redes de trata de personas, explotación y el silenciamiento sistemático de los líderes indígenas y defensores ambientales que protegen el territorio.

LR Focus

PUEDES VER: Madre de Dios: Así se ve 'El Infierno', un sector de La Pampa devastado por mineros ilegales

Subrayan que, ante la debilidad normativa y la inacción de las autoridades frente a este flagelo, "acudimos a Su Santidad para que su voz profética resuene en el mundo y exija al Estado peruano acciones reales. No podemos permitir que el lucro siga valiendo más que la vida".

Aquí la misiva:

A Su Santidad, el Papa León XIV

Asunto: Urgente clamor por la defensa de la Amazonía, los pueblos originarios y locales frente a la minería ilegal en el Perú.

Su Santidad, los miembros del Observatorio de Minería Ilegal del Perú, nos dirigimos a usted con profundo respeto y con el corazón abrumado por el dolor de nuestra tierra amazónica. Como parte de un pueblo que sufre las consecuencias del abandono y de la codicia desmedida, acudimos a su voz paternal para visibilizar una llaga abierta en el corazón de Sudamérica: el avance incontenible de la minería ilegal de oro en la Amazonía peruana, que cada día migra y destruye las bases de nuestra sociedad y de nuestra humanidad.

Cart6a del OMI a su Santidad.

Carta del OMI a su Santidad.

Esta actividad ilícita no solo arrasa con miles de hectáreas de bosques primarios y envenena con mercurio los ríos que dan vida a nuestras comunidades, sino que también destruye la dignidad humana. A la sombra de la extracción ilegal operan redes criminales nacionales y transnacionales de trata de personas, explotación laboral, violencia contra la mujer y el silenciamiento sistemático de líderes indígenas y defensores ambientales que protegen con su vida el territorio ancestral.

Los marcos normativos débiles o inaplicables, la falta de una acción estatal firme y la toma de la minería ilegal en diversos estamentos gubernamentales han permitido que este flagelo supere en muchos casos a la minería formal, convirtiendo a nuestra selva en una zona de sacrificio. Los pueblos originarios y locales, verdaderos custodios de la creación, ven amenazada su supervivencia física y cultural ante la pasividad de autoridades que priorizan el lucro sobre la vida.

Santidad, recordamos con esperanza sus palabras y su constante llamado a cuidar nuestra "casa común". Hoy le pedimos que eleve su voz profética ante el mundo y ante los gobernantes del Perú. Necesitamos que el clamor de la Amazonía resuene en los escenarios internacionales y que se exija justicia, protección efectiva para los pueblos vulnerables y un alto total a la destrucción ecológica que condena a las futuras generaciones.

PUEDES VER: Las 'mulas' que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Confiamos en que su visita represente un llamado a la acción real para nuestras autoridades, evitando que este espacio sea instrumentalizado sin compromisos genuinos para proteger la Amazonía.

Con la certeza de que su bendición y su guía espiritual fortalecen la resistencia de los más pobres y de la naturaleza herida, quedamos de usted con filial devoción y esperanza, y nos comprometemos a seguir en defensa de nuestra casa común que es el legado de nuestro Padre y para nuestras futuras generaciones.

Atentamente, por el Observatorio de Minería Ilegal:

-César A. Ipenza Peralta

-Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

-Frankfurt Zoological Society-FZS

-Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible-FCDS

-Manuel E. Bernales Alvarado

-Center for Climate Crime Analysis-CCCA

-Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales en el Perú-IRI Perú

-Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural-SEPAR

-Conservación Amazónica-ACCA

-Amazónicos por la Amazonía-AMPA

-Conservation Strategy Fund-CSF

-Mariano Castro Sánchez-Moreno

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Primera misa del papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue la celebración eucarística y conoce los detalles de su mensaje desde Basílica Catedral de Lima

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

María Cristina Clemente, una notaria española experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

Sociedad

Primera misa del papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue la celebración eucarística y conoce los detalles de su mensaje desde Basílica Catedral de Lima

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Susana Baca: la voz incómoda que canta por la reconciliación