Trece detenidos en una operación errónea contra la minería ilegal

Los dueños de la concesión de aguaje y sus trabajadores fueron arrestados falsamente como mineros ilegales, el 16 de octubre de este año. Foto: difusión

Los dueños de la concesión de aguaje y sus trabajadores fueron arrestados falsamente como mineros ilegales, el 16 de octubre de este año. Foto: difusión

El espectacular operativo fue presentado oficialmente como uno de los golpes más exitosos del gobierno contra el crimen organizado. La historia es diferente.

El viernes 16 de octubre de este año, una brigada combinada de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, al mando del mayor EP Alejandro Cochachi Villafuerte, incursionó en helicóptero en los sectores del Aguajal y Aguas Negras, a la altura del kilómetro 29 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata en Madre de Dios. El Comando Especial recibió la información de que en dicho lugar se encontraba operando Edinson Fernández Pérez, 'Chili', cabecilla de Los Guardianes de la Pampa, y un número importante de sus hombres provistos de armas largas. De cumplirse con la detención o neutralización de 'Chili', un objetivo de alto valor de las fuerzas del orden, el gobierno se anotaría una resonante victoria.

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Cerca del mediodía de aquel viernes 16 de octubre, los hombres del Comando Especial descendieron de la aeronave del Ejército y tomaron posesión de la zona y de inmediato desataron una cacería. Capturaron a 13 personas. Una cifra destacada para una operación de esta naturaleza.

El jefe de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonia, general de brigada EP Manuel Cotrina Pérez, convocó a la prensa nacional para dar cuenta del espectacular operativo conjunto. La Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior presentaron a los intervenidos como un duro golpe a la minería ilegal.

Sin embargo, cuarenta y ocho horas después, el domingo 18 de octubre, la jueza Joana Cornejo Valderrama, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata (Madre de Dios), ordenó la liberación de las 13 personas por falta de pruebas y dispuso que el proceso continúe con la comparecencia de los involucrados.

Presentación. El 17 de octubre, el general PNP Michael Flores Álamo, y el general EP Manuel Cotrina Pérez, informaron sobre el “exitoso operativo”. Foto: difusión

Pero esta información no fue difundida.

Por el contrario, el lunes 19 de octubre, el lunes 19 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori, durante una visita al cuartel de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonía, con sede en Tambopata, destacó las acciones del Comando Unificado y la Policía Nacional.

“Al ver las acciones que ustedes están tomando, me llena de esperanza y de profundo orgullo de ver a este Comando Unificado que día a día viene ganando espacio, recuperando el orden, la paz y la tranquilidad”, resaltó Fujimori.

La jefa de Estado estuvo acompañada del general EP Manuel Cotrina y del jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Alamo. Ambos sabían que los 13 detenidos habían sido liberados porque no había pruebas de que fueran parte de la organización criminal de 'Chili' o de cualquier otra red delictiva.

Aparentemente nadie le dijo a la presidenta Fujimori que entre los intervenidos había ingenieros, obreros y personal de resguardo quienes se encontraban dentro de los linderos de una concesión con la finalidad de expulsar de la zona a los mineros ilegales. No era la gente de 'Chili'.

El 11 de septiembre de 2026, el representante de la familia Quiche Mamani, Víctor Valles Pacaya, denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, que personas dedicadas a la explotación ilegal de oro incursionaron en una concesión de conservación de aguaje, ubicada en el sector de Aguas Negras. El caso también fue reportado a la Gerencia Forestal Regional y a la Policía Nacional. El concesionario solicitó una operación de interdicción en la zona, debido a que se había detectado actividades no autorizadas de exploración, extracción y procesamiento de minerales auríferos de manera intensiva.

Visita. El 19 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori visitó el cuartel de Madre de Dios para felicitar a militares y policías. Foto: difusión

Víctor Valles Pacaya adjuntó videos e imágenes satelitales de la zona devastada, documentando los daños ocasionados por la minería ilegal. Lamentablemente, Valles no fue escuchado y la depredación de la concesión de aguaje continuó sin tropiezos.

Víctor Quiche, titular de la concesión de 490 hectáreas uno de los detenidos en el operativo del 16 de octubre, semanas antes comunicó a las autoridades sobre la presencia masiva de mineros ilegales que destruían no solo las concesiones agrarias, sino también las zonas boscosas intangibles, sin que nadie se los impidiera.

Ante la inacción y silencio de las autoridades, el viernes 16 de octubre, Víctor Quiche contrató a un grupo de personas, entre ingenieros, obreros y personal de seguridad, con la finalidad de hacer respetar los linderos de la concesión y retirar a los mineros ilegales de su propiedad.

“Al llegar a la concesión encontramos más de 20 motores de alta potencia que impulsaban las bombas de succión para remover el suelo, depredando los cultivos de aguaje”, relató Víctor Quiche a La República.

Invsión. El concesionario denunció a las autoridades la presencia de mineros ilegales, pero terminó siendo detenido. Foto: difusión

Quiche explicó que cuando la comitiva se disponía a regresar a Puerto Maldonado, un helicóptero del Ejército sobrevoló la zona y aterrizó sorpresivamente, disparando contra sus trabajadores, obligándolos a tirarse al suelo. Todos los que se encontraban en la concesión fueron detenidos.

“Pensábamos que el Ejército y la Policía venían a interdictar la zona y sacar a los mineros ilegales. Creíamos que la denuncia había hecho efecto, pero no fue así. Más bien fuimos reducidos y maltratados por los militares como vulgares delincuentes”, relató un indignado Víctor Quiche.

Durante la intervención Quiche pretendió mostrar toda la documentación que lo acreditaba como propietario de la concesión, así como los contratos, credenciales y licencias de las armas del personal de resguardo. Pero no se lo permitieron.

El testimonio de Víctor Quiche fue ratificado por Edwin Huaraya Grey, otro de los doce detenidos, que acompañó a la comitiva al sector de Aguas Negras como resguardo personal.

“Los militares dispararon desde arriba y casi nos matan. Nos levantaron a todos y luego nos tomaron fotos que fueron repartidas a toda la prensa como si fuéramos delincuentes”, dijo Edwin Huaraya.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Madre de Dios, general PNP Michael Flores Alamo, justificó a este diario la detención de las 13 personas como parte de un trabajo de inteligencia.

”El operativo se organizó con información proporcionada por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), Estaban armados. Ahí se originó el error.

General Cotrina: La información sale así

“Nosotros hemos actuado como unidad de fuerza en apoyo a la Policía Nacional. Recibimos información de inteligencia”, explicó el jefe de la Segunda Brigada Selva de Protección a la Amazonia, general EP Manuel Cotrina.

“La operación se armó porque había una nota de inteligencia que decía que ‘Los Guardianes de la Pampa’ entraron a extorsionar a los mineros ilegales en la zona”, añadió.

“La información que recibimos es en general, no te dan los nombres”, dijo.

Entonces, ¿los detenidos no forman parte de ‘Los Guardianes de la Pampa’, como usted los presentó en conferencia de prensa?, se le preguntó.

“Es que la información sale así, por inteligencia”, fue su respuesta.