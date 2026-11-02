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Más de 162.000 docentes rendirán el examen de Ascenso 2026 en noviembre: revisa cronograma completo

El Concurso de Ascenso Docente 2026 convocará a más de 162.000 profesores, quienes rendirán la Prueba Nacional el 8 de noviembre para acceder a mejores escalas salariales.

Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos entre S/3.850 y S/9.801
Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos entre S/3.850 y S/9.801Foto: El Peruano
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El Concurso de Ascenso Docente 2026 convocará a más de 162.000 profesores de educación básica, quienes rendirán la Prueba Nacional el domingo 8 de noviembre. La evaluación del Ministerio de Educación (Minedu) permitirá a los participantes competir por una vacante para avanzar en la Carrera Pública Magisterial y acceder a una escala remunerativa superior. Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos de entre S/ 3.850 y S/ 9.801, según la escala magisterial que alcancen y la jornada laboral.

La fecha del examen fue modificada por segunda vez en octubre. Sin embargo, este cambio no alterará la vigencia del proceso ni la fecha de aplicación de los ascensos. Los profesores que obtengan una vacante pasarán a la nueva escala magisterial desde el 1 de marzo de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido para el concurso.

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Ascenso Docente 2026: cronograma completo del concurso

El proceso de Ascenso Docente 2026 contempla dos etapas: una nacional, que comprende la aplicación de la Prueba Nacional, y otra descentralizada, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos y la trayectoria profesional de los postulantes. Ambas fases precederán a la publicación de los resultados finales y la relación de docentes que accederán a una nueva escala magisterial el 1 de marzo de 2027.

LR Focus

Etapa Nacional

ActividadFecha
Aplicación de la Prueba Nacional8 de noviembre de 2026
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu19 de noviembre de 2026
Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del MineduDel 20 al 26 de noviembre de 2026
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del MineduDel 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026
Actualización excepcional por parte de los postulantes de la DRE o UGEL donde se encuentre su legajo a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del MineduDel 23 de noviembre al 1 de diciembre
Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu4 de diciembre

Etapa Descentralizada

ActividadFecha
Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulanteDel 9 al 30 de noviembre de 2026
Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de EvaluaciónDel 16 de noviembre al 21 de enero de 2027
Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu26 de enero de 2027
Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminaresDel 27 de enero al 4 de febrero de 2027
Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales, a cargo del Comité de Evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del MineduDel 27 de enero al 8 de febrero de 2027
Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada12 de febrero de 2027

¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?

Escala MagisterialJornada 30 horasJornada 40 horas
Octava7.351,479,801.96
Sétima6.651,338,868.44
Sexta6.126,238,168.30
Quinta5.251,057,001.40
Cuarta4.550,916,067.88
Tercera4.200,845,601.12
Segunda3.850,775,134.36
Primera3.500,704,667.60

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