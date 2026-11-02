Más de 162.000 docentes rendirán el examen de Ascenso 2026 en noviembre: revisa cronograma completo El Concurso de Ascenso Docente 2026 convocará a más de 162.000 profesores, quienes rendirán la Prueba Nacional el 8 de noviembre para acceder a mejores escalas salariales.

Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos entre S/3.850 y S/9.801

Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos entre S/3.850 y S/9.801 Foto: El Peruano

El Concurso de Ascenso Docente 2026 convocará a más de 162.000 profesores de educación básica, quienes rendirán la Prueba Nacional el domingo 8 de noviembre. La evaluación del Ministerio de Educación (Minedu) permitirá a los participantes competir por una vacante para avanzar en la Carrera Pública Magisterial y acceder a una escala remunerativa superior. Los docentes que logren el ascenso podrán percibir sueldos de entre S/ 3.850 y S/ 9.801, según la escala magisterial que alcancen y la jornada laboral.

La fecha del examen fue modificada por segunda vez en octubre. Sin embargo, este cambio no alterará la vigencia del proceso ni la fecha de aplicación de los ascensos. Los profesores que obtengan una vacante pasarán a la nueva escala magisterial desde el 1 de marzo de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido para el concurso.

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Ascenso Docente 2026: cronograma completo del concurso

El proceso de Ascenso Docente 2026 contempla dos etapas: una nacional, que comprende la aplicación de la Prueba Nacional, y otra descentralizada, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos y la trayectoria profesional de los postulantes. Ambas fases precederán a la publicación de los resultados finales y la relación de docentes que accederán a una nueva escala magisterial el 1 de marzo de 2027.

Etapa Nacional

Actividad Fecha Aplicación de la Prueba Nacional 8 de noviembre de 2026 Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 19 de noviembre de 2026 Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu Del 20 al 26 de noviembre de 2026 Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026 Actualización excepcional por parte de los postulantes de la DRE o UGEL donde se encuentre su legajo a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu Del 23 de noviembre al 1 de diciembre Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu 4 de diciembre

Etapa Descentralizada

Actividad Fecha Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante Del 9 al 30 de noviembre de 2026 Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación Del 16 de noviembre al 21 de enero de 2027 Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 26 de enero de 2027 Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares Del 27 de enero al 4 de febrero de 2027 Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales, a cargo del Comité de Evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu Del 27 de enero al 8 de febrero de 2027 Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada 12 de febrero de 2027

¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?