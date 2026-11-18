En los últimos años, la narrativa peruana sobre la violencia política ha bajado su ritmo de publicaciones. Antes veíamos más títulos de ficción sobre este periodo complejo de nuestra historia, o, mejor dicho, se visibilizaban más. A ello se suman otros factores, como ciertas vertientes narrativas que se ponen en boga y que seducen tanto a las editoriales como a no pocos autores. Pensemos, al respecto, en la autoficción, tan cultivada y a la vez tan criticada.

En este contexto, resulta pertinente prestar atención a la nueva edición, a cargo de la editorial Obvio, de la novela Retablo El Dorado, de Alberto Mego. La historia editorial del libro es particularmente interesante. Iba a salir en el año 2000, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fujimori, pero debido a su contenido crítico y social, la editorial Lumbreras de la Academia César Vallejo detuvo su distribución. Por otra parte, Mego vive en París y no puede regresar al país a razón del caso Perseo. El tema de Mego con la justicia, por cierto, es una cosa y la valoración de su novela corresponde a otro ámbito.

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En un país llamado El Dorado, una familia conformada por Juan y Hortensia busca salir adelante, pero, por mejor voluntad que exista, en especial por el lado de Juan, hay brechas sociales marcadas que le impiden forjar un futuro estable para los suyos. De esta manera, se va decepcionando y comienza a radicalizar su posición ante lo que considera injusto.

En la construcción del discurso literario hay una evidente intención política de base, la cual podría generar opiniones encontradas. No obstante, lo que sí hay que destacar de Retablo El Dorado son sus diálogos, potenciados por silencios que nos aproximan a la configuración moral tanto del protagonista como de los otros personajes que lo acompañan. Subrayemos también que esta es una novela sobre el aprendizaje político, en donde las referencias culturales e ideológicas se cruzan, lo que nos brinda un mural de época y no solo relacionado con lo que pasó en Perú.

Por lo expuesto, se trata de un libro que puede llegar a ser polémico o generar rechazo por parte del sector conservador, pero es un título que se suma a la producción bibliográfica de un periodo delicado del que deben conocerse todos los enfoques. Los libros no matan a nadie.

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Dato:

Presentación. El viernes 27/11, la novela de Mego será presentada en el Auditorio 2 de la Facultad de Letras de la ca se comunicó con la directora UNMSM. A las 4:30 p.m.