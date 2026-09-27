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Sociedad

Suat-PNP participa en primer entrenamiento internacional de la red Águilas Ameripol

Unidades especiales de la Comunidad de Policías de América-Ameripol reciben en Colombia capacitación internacional con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y compartir conocimientos especializados para enfrentar la criminalidad organizada transnacional.

Suat-Perú participa, en el primer entrenamiento internacional de Ameripol en Colombia
Suat-Perú participa, en el primer entrenamiento internacional de Ameripol en Colombia
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Tienen la precisión de un cirujano. De ellos depende la vida de rehenes, mandatarios y civiles inocentes. De ellos depende el historial criminal de un delincuente o terrorista que se cruce en su camino, pues donde ponen el ojo insertan la bala. Son los miembros de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), la fuerza élite de la Policía Nacional del Perú.

Desde el 21 al 29 de septiembre, cincuenta agentes de la Suat participan en el Primer Entrenamiento Internacional de Unidades de Operaciones Especiales de la Comunidad de Policías de América (Ameripol, Red Águilas), que se desarrolla en Tolima, Colombia.

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"La Suat es una unidad que cumple trabajos especiales de alto riesgo y cuenta con un personal calificado para hacer frente a cualquier crisis sobre criminalidad", explicaron fuentes de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP.

En efecto, para pertenecer a esta fuerza especial deben pasar por una evaluación rigurosa como esta capacitación internacional cuyo objetivo es intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y compartir conocimientos especializados para enfrentar la criminalidad organizada transnacional.

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En la actividad participan directores, comandantes y jefes policiales, quienes se reunieron para analizar los principales desafíos de seguridad en la región y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Participan 131 funcionarios y 24 equipos de 13 países, junto a observadores y jueces, de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, España, Bolivia y Costa Rica.

La jornada incluye ponencias sobre operaciones especiales e investigación criminal actividades de calibración de armamento y espacios de integración.

Ameripol se apoyó en la experiencia que se adquirió en 2022 en Italia y España, junto a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil española y el Grupo de Intervención Especial del Arma dei Carabinieri italiana.

Para dar forma a la iniciativa, el primer paso fue identificar una unidad base que sirviera como brazo operativo de Ameripol, encontrando en el Comando Jungla el respaldo necesario. Junto con esta unidad, diseñó ejercicios prácticos orientados al CQB (Close Quarters Battle o combate cercano), un área que, sin ser demasiado específica, resultaba común y de interés para las distintas unidades de la red.

Posteriormente, se gestionó el acercamiento de los directores de las unidades de operaciones especiales de la región, cursando invitaciones a cada director junto con cinco operadores tácticos. El propósito de este acercamiento era que los directores se conocieran entre sí, intercambiaran información y, eventualmente, establecieran vínculos y puntos focales de cooperación.

La actividad se organizó en torno a dos componentes principales. El primero, de carácter práctico, no constituye una competencia entre comandos ni implica evaluación o crítica hacia ninguna unidad: cada equipo ejecuta sus procedimientos habituales, mientras los demás participantes observan las técnicas empleadas por sus pares para identificar elementos replicables en sus propias unidades.

El segundo componente corresponde a un espacio de exposiciones, en el que los jefes de las unidades de operaciones especiales presentan la situación de sus respectivos países, con miras a definir posibles líneas de alineación para la Red Águilas en 2027.

 Este espacio incluye, además, demostraciones tecnológicas, dado que la tecnología constituye hoy un factor determinante para el crecimiento y la vanguardia de las unidades de operaciones especiales.

Según voceros peruanos, al equiparar y nivelar las capacidades de las unidades de Centroamérica, Suramérica y, eventualmente, Norteamérica, la Red Águilas aspira a hacer frente de manera más efectiva al crimen organizado y a la delincuencia transnacional.

El Primer Entrenamiento Internacional de la Red Águilas, que se realiza en San Luis, Tolima, marca un hito para Ameripol al consolidar un espacio permanente de cooperación entre las unidades de operaciones especiales de la región.

Su relevancia radica en fortalecer la confianza, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, y sienta bases sólidas para enfrentar de manera articulada el crimen organizado transnacional.

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