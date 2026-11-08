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Polonia investiga como terrorismo el tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y 16 heridos

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por terrorismo tras el tiroteo en la plaza del Mercado de Cracovia, que dejó seis muertos y 16 heridos. El presunto atacante, un joven polaco de 24 años, fue detenido después de huir y enfrentarse a la Policía.

La Fiscalía Nacional abrió una investigación por terrorismo tras el ataque en la plaza del Mercado de Cracovia
La Fiscalía Nacional abrió una investigación por terrorismo tras el ataque en la plaza del Mercado de CracoviaAFP
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La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por terrorismo tras el tiroteo que dejó seis muertos y 16 heridos en la plaza del Mercado de Cracovia, uno de los principales puntos turísticos del país. El presunto autor, un ciudadano polaco de 24 años, irrumpió con un automóvil en el lugar el sábado 7 de noviembre y disparó contra los transeúntes. Después huyó por varias calles hasta que agentes de la Policía lograron detenerlo tras un intercambio de disparos.

El ataque ocurrió alrededor de las 3.00 p. m. (hora local), en una zona concurrida por residentes y visitantes. Entre los fallecidos hay cuatro mujeres y dos hombres, incluido un ciudadano británico de 32 años. Además, cinco de los heridos son extranjeros de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria. El sospechoso recibió disparos durante el operativo policial y permanece en estado crítico en un hospital. Dos agentes también resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad, aunque su cuadro es estable.

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El primer ministro Donald Tusk calificó los hechos de terrorismo, mientras que la Fiscalía anunció diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si el detenido actuó por cuenta propia. La plaza permaneció acordonada durante el domingo, mientras los investigadores realizaban inspecciones y recogían pruebas.

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El atacante también es investigado por la muerte de su familia

La pesquisa policial también se extendió hasta el domicilio del sospechoso, situado en Ostrowiec Świętokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia. Allí fueron encontrados los cuerpos de sus padres, de 53 y 52 años, y de su hermana, de 21. Los tres presentaban heridas que, según las primeras informaciones, podrían corresponder a impactos de bala.

La Fiscalía investiga estas muertes como asesinatos con arma de fuego y busca establecer cómo ocurrieron. En un comunicado, el organismo señaló que "las pruebas recopiladas indican que ambos hechos fueron cometidos por una misma persona", aunque no confirmó oficialmente que el detenido sea el responsable de los crímenes.

Durante el registro de la vivienda, los agentes incautaron siete armas de fuego. También hallaron otras armas en el automóvil utilizado durante el ataque. Las autoridades analizan si el joven pudo tomar el armamento de su padre, quien, según el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, tenía una licencia para poseer armas.

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Uno de los principales puntos de la investigación es establecer qué motivó al atacante. El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, señaló que las primeras hipótesis apuntan a posibles ideas ultranacionalistas, aunque advirtió que todavía deben comprobarse.

El sospechoso, identificado por medios polacos como Michał O., no tenía antecedentes penales, de acuerdo con información difundida por los investigadores. También pertenecía a un club de tiro, al igual que su padre. Las autoridades precisaron que vestía ropa militar y portaba un rifle de estilo militar, pero el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, descartó que hubiera pertenecido al Ejército polaco.

La Fiscalía busca determinar si actuó sin ayuda o si recibió apoyo o inspiración de otras personas. Para ello, agentes especializados en ciberdelincuencia examinan su actividad en internet y posibles contactos con grupos radicales.

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Cracovia refuerza la seguridad tras el tiroteo

Tras el ataque, la plaza del Mercado continuó bajo vigilancia policial y numerosas personas acudieron al lugar para dejar velas en memoria de las víctimas. Una vecina de 27 años, Weronika Filar, expresó a la AFP el impacto que causó el suceso en la ciudad. "Este es uno de los lugares más seguros de la Tierra, de verdad. No me esperaba que pudiera pasarnos nada así a nosotros", declaró. También afirmó que "nuestra ciudad nunca volverá a ser la misma".

En Varsovia, las autoridades reforzaron las patrullas en zonas concurridas y espacios frecuentados por turistas. El alcalde, Rafał Trzaskowski, precisó que se intensificó la vigilancia en los puntos con mayor circulación peatonal y vehicular como medida preventiva tras lo ocurrido en Cracovia.

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