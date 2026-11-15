León XIV recordó la crisis, el terrorismo y el cólera al pedir ser peruano: “Quedarme ya por toda la vida” En el documento que presentó en 2015, Robert Francis Prevost relató sus primeras misiones en Chulucanas y Trujillo, los años que pasó fuera del país y su regreso como obispo de Chiclayo.

Robert Francis Prevost, futuro papa León XIV, relató su vínculo con Perú en una carta de 2015 al solicitar la nacionalidad. Su compromiso pastoral data desde 1985 en Chulucanas. | composición LR

Robert Francis Prevost, futuro papa León XIV, relató su vínculo con Perú en una carta de 2015 al solicitar la nacionalidad. Su compromiso pastoral data desde 1985 en Chulucanas. | composición LR

Mucho antes de convertirse en el papa León XIV, Robert Francis Prevost construyó una relación de décadas con el Perú. En la carta que presentó en 2015 para solicitar la nacionalidad peruana, el entonces obispo de Chiclayo relató parte de su historia en el país y explicó que su deseo de naturalizarse estaba ligado a una vida dedicada al trabajo pastoral y misionero.

Prevost recordó que llegó por primera vez al Perú en 1985, cuando era un sacerdote joven con vocación misionera. Su primer destino fue Chulucanas, en Piura, donde trabajó durante 1985 y 1986.

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“Llegué al Perú en el año 1985 —hace casi 30 años— por querer servir al pueblo peruano en el norte del país”, escribió en el documento dirigido al entonces presidente de la República.

Después de ese primer periodo tuvo que regresar a Estados Unidos por disposición de sus superiores. Sin embargo, dos años después volvió al país. En 1988 llegó a Trujillo, donde permaneció durante 11 años y trabajó en distintos ministerios de la Iglesia.

León XIV recordó la crisis, el terrorismo y el cólera al pedir ser peruano: “Quedarme ya por toda la vida”

León XIV recordó el terrorismo y la crisis económica en Perú

En su carta de nacionalización, Prevost también recordó algunos de los episodios más difíciles que atravesó el país durante los años en los que desarrolló su labor pastoral.

Mencionó la fuerte crisis económica, el terrorismo y la epidemia del cólera. También contó que durante ese periodo organizó los primeros comedores populares en un sector de Trujillo.

Pese a las dificultades, aseguró que quería continuar trabajando en el país que lo había acogido.

“Fueron años difíciles (...) —pero yo siempre quería seguir trabajando en esta tierra que me había acogido”, escribió.

Durante su permanencia en Trujillo, Prevost obtuvo la calidad migratoria de inmigrante, condición que, según explicó en la carta, conservó desde entonces. También recibió un reconocimiento oficial del Consejo Provincial de Trujillo por sus años de servicio en las zonas más necesitadas de la ciudad.

Tuvo que dejar Perú, pero regresaba cada año

En 1999, el religioso tuvo que volver a salir del país debido a su voto de obediencia. Primero se desempeñó como superior provincial en Chicago y posteriormente, entre 2001 y 2013, ocupó el cargo de superior general de la Orden de San Agustín en Roma.

Sin embargo, Prevost señaló que durante esos años mantuvo su vínculo con Perú.

“Todos los años yo venía a pasar tiempo en el Perú deseando que un día pudiera volver a trabajar aquí”, escribió.

Ese regreso se concretó en noviembre de 2014, cuando el entonces papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Fue precisamente desde esa posición que Prevost decidió iniciar el proceso para convertirse formalmente en ciudadano peruano.

“Desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida”, señaló en la carta.

Su vida antes de llegar a Perú

El documento también contiene una síntesis de la trayectoria académica y religiosa de quien hoy es el líder de la Iglesia católica.

Prevost contó que pasó sus primeros años de vida en Illinois, Estados Unidos, y que posteriormente estudió Ciencias Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania.

En 1978 ingresó como religioso a la Orden de San Agustín. Más adelante estudió Teología en Chicago y viajó a Roma, donde cursó estudios de Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás.

Fue ordenado sacerdote en Roma en 1982 y, tras culminar sus estudios en 1985, llegó al Perú para trabajar en Chulucanas como canciller de la diócesis.

En la solicitud también dejó constancia de que hablaba y escribía en inglés, castellano, italiano y francés.

“Con este sincero deseo” pidió ser peruano

Prevost presentó formalmente su solicitud el 20 de febrero de 2015. En el documento señaló que desde su llegada al Perú se había dedicado a la labor misionera de la Iglesia Católica y que en ese momento trabajaba en el Obispado de Chiclayo.

Su pedido se realizó al amparo de las normas peruanas sobre nacionalización y de los acuerdos existentes entre la Santa Sede y el Estado peruano.

La documentación relacionada con aquel proceso de naturalización fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Estado peruano debido a su valor histórico y documental.

Hoy, la carta permite conocer desde la propia voz de León XIV una parte de su historia en el país: sus primeras misiones, los años difíciles que atravesó junto a las comunidades donde trabajó y el deseo que expresó, ya en 2015, de permanecer en el Perú durante toda su vida.