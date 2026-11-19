Dengue se desborda en Lambayeque: 43 muertos y más de 10.700 casos en medio de una intensa ola de calor La estadística de fallecidos corresponde mayoritariamente a adultos con 60 o más años de edad. Las autoridades hacen un llamado a la población a colaborar con las estrategias de prevención.

El dengue sigue sumando muertes cada día en la región Lambayeque. Este jueves 19 de noviembre se conoció que la cifra de fallecidos por esta enfermedad en lo que va del presente año alcanzó los 43, según información oficial proporcionada por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) a La República.

Contagios se disparan

La estadística de la Geresa Lambayeque muestra que hasta la fecha se tienen 10 749 casos confirmados de dengue, distribuidos principalmente en los distritos de Chiclayo (4.621), José Leonardo Ortiz (2.660), Cayaltí (1.117), La Victoria (1.135) y Lambayeque (850). Con números menores pero de igual forma alarmantes aparecen Ferreñafe distrito (621), Pítipo (179), Pueblo Nuevo (135) y Mesones Muro (35).

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Mayores de 60 años predominan en la lista de fallecidos

En cuanto a las víctimas mortales por el mosquito aedes aegypti en Lambayeque, la Geresa reporta 43 en total desde enero hasta lo que va de noviembre. Esta cifra incluye a un ciudadano chiclayano que perdió la vida en un hospital de la localidad de Rioja, en la región San Martín.

El distrito con mayor incidencia de mortalidad es Chiclayo (14), seguido por Pomalca (4), Lagunas (3); Mórrope (3), Cayaltí (3), JLO (2); Tumán (2) y Ferreñafe (2). Un dato relevante en este contexto es que gran parte de las defunciones corresponde a personas de 60 o más años de edad (21).

La prevención como mejor arma para vencer al dengue

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a la población a reflexionar sobre el impacto del dengue y sumarse a las estrategias de prevención, como es brindar la autorización para que las brigadas sanitarias puedan ingresar a sus viviendas para realizar la eliminación de los criaderos de zancudos o la fumigación. Este personal está debidamente identificado.

Asimismo, es importante que los vecinos erradiquen los plásticos o llantas en desuso que puedan acumular agua de lluvia y servir eventualmente de criaderos. Además, se debe tapar y lavar correctamente los depósitos que son usados para guardar agua potable para consumo en medio de esta intensa ola de calor.

No a la automedicación

Finalmente, es importante mencionar que ante síntomas como fiebre alta, dolor de huesos, náuseas y otros se debe acudir inmediatamente a un centro de salud para ser visto por un médico y recibir tratamiento adecuado. La automedicación resulta perjudicial y puede agravar la situación de los pacientes.