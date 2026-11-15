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Hombre que viajó desde Lima para ver al papa León XIV falleció durante visita en Zaña

Jorge Farro Rivas se encontraba en la zona donde se concentraron los fieles para recibir al pontífice. Testigos señalan que comenzó a sentirse mal y pidió ayuda a un policía. La causa de su muerte aún no ha sido confirmada oficialmente.

Un trágico evento marcó la visita del papa León XIV a Zaña, Lambayeque, tras el fallecimiento de Jorge Farro Rivas, quien asistía a la jornada religiosa. El hombre, que llegó desde Lima, se desvaneció mientras solicitaba ayuda a un policía.
Un trágico evento marcó la visita del papa León XIV a Zaña, Lambayeque, tras el fallecimiento de Jorge Farro Rivas, quien asistía a la jornada religiosa. El hombre, que llegó desde Lima, se desvaneció mientras solicitaba ayuda a un policía.
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La visita del papa León XIV a Zaña, en Lambayeque, estuvo marcada por un hecho trágico. Jorge Farro Rivas, un hombre que había viajado desde Lima con la ilusión de presenciar el paso del pontífice por esta localidad, falleció la tarde del viernes mientras se encontraba entre los asistentes a la jornada religiosa.

De acuerdo con las primeras versiones, Farro Rivas comenzó a sentirse mal mientras permanecía en la zona destinada a los fieles. Ante el malestar, se habría acercado a un efectivo policial para pedir ayuda. El agente le habría proporcionado agua, pero minutos después el hombre se desvaneció.

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Un trágico suceso marcó la visita del papa León XIV a Zaña, Lambayeque. Jorge Farro Rivas falleció durante el evento religioso, lo que generó consternación entre los asistentes.

Un trágico suceso marcó la visita del papa León XIV a Zaña, Lambayeque. Jorge Farro Rivas falleció durante el evento religioso, lo que generó consternación entre los asistentes.

Pese a la atención que recibió, Jorge Farro Rivas falleció en el lugar. La información preliminar apunta a que habría sufrido una descompensación, aunque entre las hipótesis mencionadas figura un posible problema cardíaco. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial que determine la causa exacta de su muerte.

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El caso ocurrió mientras miles de personas permanecían en Zaña para participar de las actividades programadas por la visita del papa León XIV. El pontífice llegó al distrito como parte de su recorrido por Lambayeque y encabezó una jornada marcada por encuentros con la población, momentos de oración y la conmemoración vinculada a santo Toribio de Mogrovejo.

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Viajó desde Lima para ver al papa León XIV

Según los testimonios difundidos tras el fallecimiento, Farro Rivas había llegado recientemente desde Lima para participar de la visita papal. Su objetivo era ser parte de la multitud que esperaba al pontífice y vivir de cerca uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región.

La noticia generó consternación entre quienes se encontraban en el lugar. En redes sociales circularon inicialmente distintas versiones sobre las circunstancias del fallecimiento, incluida una que señalaba que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Esta versión fue posteriormente descartada por las personas que difundieron nuevos detalles sobre el caso.

Por ahora, las circunstancias exactas de la muerte permanecen bajo investigación y se espera que las autoridades correspondientes determinen oficialmente qué ocurrió y cuál fue la causa del deceso.

El fallecimiento de Farro Rivas ocurrió en una jornada que congregó a numerosos fieles en Zaña para recibir al papa León XIV, quien durante su visita también hizo referencia al temor que viven muchas familias por la delincuencia y la extorsión, además de recordar la figura de santo Toribio de Mogrovejo.

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