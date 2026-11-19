La senadora criticó al canciller Carlos Espá por los contratos millonarios que no garantizaron el servicio audiovisual durante la misa del papa León XIV en Las Palmas, lo que ocasionó que mucha gente que incluso viajó desde muy lejos tenga que regresar por donde vino.

Además, pidió al ministro de Economía que el dinero comprometido se reste del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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"4 millones de peruanos estuvieron en Las Palmas (…) tuvieron que retirarse. 11 millones de soles en una empresa china que nadie conoce. En una entrevista él contestó. Solicito acá al ministro de Economía que esos 11 millones tirados a la basura se lo resten al presupuesto de Cancillería", manifestó durante la sesión del Pleno de este jueves.

Alcorta también cuestionó la falta de explicaciones sobre el destino de los recursos y exigió que el propio ministerio sea capaz de gestionar su recuperación. Pero no solo mencionó las contrataciones. La senadora se burló de cómo Carlos Espá aparece en redes sociales y dijo que ese comportamiento no corresponde a la investidura del cargo.

"Que Cancillería vea cómo recupera esa plata que nadie sabe dónde está (…) ¿Dónde diablos está la Cancillería? Más allá de que se la pasa saltando y rompiéndose el cerebro cada vez que salta, disfrazado de truquini cuando no corresponde a la investidura de un canciller", sostuvo.

Cancillería contrató por más de S/11 millones para la misa del papa León XIV

Dos contrataciones directas que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores para organizar la ceremonia del pontífice en la base aérea Las Palmas sumaron S/11.052.689 y fueron adjudicados el 7 de octubre bajo el argumento de una situación de desabastecimiento, pese a que la visita papal se conocía desde junio.

El contrato de mayor monto fue otorgado a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., por S/8.399.800, para instalar y operar 44 pantallas LED, 60 torres de sonido, iluminación especializada y circuito cerrado de televisión. El segundo acuerdo fue firmado con Facogem Industrial S.R.L., por S/2.652.889, para garantizar el abastecimiento eléctrico mediante generadores, tableros y cableado.

Pese al presupuesto millonario, los asistentes reportaron interrupciones de audio y problemas con las pantallas que les impidieron seguir la misa.