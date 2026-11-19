Agua y desagüe en Lambayeque: ¿aciertan los planes de gobierno de Fuerza Popular y Somos Perú en los problemas hídricos? A dos semanas de la segunda vuelta regional, PerúCheck verificó los diagnósticos sobre la crisis del agua y desagüe en los planes de gobierno de Fuerza Popular y Somos Perú, que postulan por la gubernatura de Lambayeque.

Lambayeque es una de las regiones en las que se realizará una segunda vuelta electoral para elegir al próximo gobernador regional, luego de que ningún candidato obtuviera más del 30% en los comicios del 4 de octubre.



La ciudadanía tendrá que elegir entre el candidato César Martín Perales Saavedra, de Somos Perú, quien encabeza los resultados con el 28.375% de votos emitidos, y Rolando Barboza Díaz, de Fuerza Popular, quien obtuvo el 19.655% de la preferencia electoral.

Al igual que Piura , Lambayeque es otra región que presenta una gran brecha en el acceso al agua potable. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 9 de cada 10 hogares están conectados a la red pública, pero 8 de cada 10 familias no reciben agua las 24 horas del día. El agua llega en promedio sólo 11.3 horas al día, según el Índice de Competitividad Regional 2026. Esta situación se agrava en relación a la calidad del agua: sólo el 9.7% de la población accede a agua con niveles adecuados de cloro.

Ante este panorama, PerúCheck puso bajo la lupa los planes de gobierno de los candidatos regionales con el fin de contrastar la precisión y el respaldo técnico de las cifras referidas a la problemática del agua en Lambayeque. Como ha señalado este medio anteriormente, entender la problemática de una región es un paso clave para promover soluciones eficaces.

Si bien el plan de gobierno de Perales Saavedra, de Somos Perú, sólo presenta una afirmación verificable sobre el acceso al agua potable, cuenta con un diagnóstico más amplio sobre el déficit hídrico para la agricultura. Por su parte, en el programa de Barboza Díaz, de Fuerza Popular, se identificaron cinco afirmaciones verificables, de las cuales dos resultaron falsas, dos imprecisas y una cierta.

César Martín Perales Saavedra, de Somos Perú

“61 colegios con acceso a agua, 172 locales sin alcantarillado sanitario y 100 sin electricidad”.

FALSO. De acuerdo con los resultados del Censo Educativo 2025 , realizado por el Ministerio de Educación, en Lambayeque los colegios públicos sin servicio eléctrico son 67, y no 100 como señala la afirmación. Además, los centros educativos sin acceso a agua son 21. Los locales sin alcantarillado o desagüe suman 133, no los 172 reportados en el plan de gobierno.

Colegios sin servicios básicos en Lambayeque

Rolando Barboza Díaz, de Fuerza Popular

"26,000 pobladores sin acceso a agua potable".

FALSO. De acuerdo con informe técnico de Acceso a los Servicios Básicos en el Perú , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de julio de 2025 a junio de 2026, el 92.2% de los hogares de Lambayeque cuenta con servicio de agua por red pública. La zona urbana de la región alcanza el 94.9%; la rural, el 75.8%.





Hogares con acceso al agua en Lambayeque

El Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026 tiene cifras similares: el 92.5% de hogares en Lambayeque tiene acceso a la red pública de agua o pilón. En términos de población individual, en base a los resultados de los Censos Nacionales 2025 , más de 287,090 viviendas están conectadas a la red pública de abastecimiento de agua potable.

Hogares con acceso a agua 2015-2025

La población de Lambayeque, de acuerdo con el último censo nacional , es de 1,404,633 habitantes. De acuerdo con el INEI, el tamaño promedio del hogar es de 3.5 personas . Es decir, en Lambayeque, los hogares ascienden a un total de 401,324.

Esto quiere decir que, si el 92.5% de hogares en Lambayeque tiene acceso a la red pública de agua o pilones, el 7.5% no lo tiene, lo que arroja 30,099 hogares. Esto representa un total de 105,347 personas que no tienen acceso a agua potable, más de cuatro veces lo mencionado por el plan de gobierno de Fuerza Popular.

Por último, el mismo plan del candidato Barboza contradice su afirmación, pues menciona más adelante que las personas sin acceso a la red pública de agua potable en Lambayeque superan las 80,000 personas. Es decir, una cifra superior a 26,000 ciudadanos mencionados en el diagnóstico.

“Si bien el 94.0% de la población regional accede a agua por red pública y el 80.8% cuenta con alcantarillado o disposición sanitaria de excretas, aún quedan unas 86,614 personas sin agua potable y 286,641 sin un saneamiento digno”.

IMPRECISO. Las proporciones del 94% (cobertura de agua por red) y 80.8% (saneamiento) son cifras cercanas a las presentadas por el INEI y el Incore: 92.5% en agua y 82% en saneamiento. Al aplicar los porcentajes complementarios (7.5% sin agua y 18% sin alcantarillado) sobre la población total regional (1,404,633 habitantes), hay 105,347 personas sin agua y 252,834 sin saneamiento adecuado.

Infraestructura

“En las zonas rurales, solo el 65.10% tiene agua por red y apenas un crítico 39.21% cuenta con una disposición sanitaria adecuada de sus excretas”.

FALSO. De acuerdo con el informe técnico de Acceso a los Servicios Básicos en el Perú , el 75.8% de la población rural de Lambayeque cuenta con servicio de agua por red pública. El 23.6% tiene servicio de alcantarillado. Las cifras no se condicen con lo expuesto en el plan de gobierno.

Hogares con alcantarillado u otros en Lambayeque

“La situación se vuelve más compleja en el ámbito de la empresa prestadora EPSEL S.A., que atiende a 26 localidades (14 urbanas en Chiclayo, 10 en Lambayeque y 2 en Ferreñafe); allí las coberturas (de agua) bajan a 78.6% en agua y 71.60% en alcantarillado”.

IMPRECISO. De acuerdo con el portal oficial de Epsel , la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado, el ámbito de aplicación de la EPS atiende a 28 localidades: cinco en Chiclayo, 10 en la zona norte, nueve en zona sur y cuatro en Ferreñafe. Según el Resumen de los objetivos estratégicos e indicadores de desempeño de la misma, la cobertura de agua potable en su ámbito de competencia es de 81.98% y el acceso a alcantarillado es de 73.58%.

No obstante, un informe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), denominado Monitoreo de Calidad de Agua en EPSEL S.A. y publicado el 25 de junio de 2025, señala que Epsel tiene el 78.6% de cobertura de agua potable –como menciona el plan de gobierno–, lo que representa un total de 722,576 habitantes.

En relación al alcantarillado, el documento detalla que la empresa prestadora brinda el servicio de alcantarillado a 655,407 habitantes. No se puede corroborar el porcentaje indicado en el plan de gobierno.

Operatividad de Epsel en Lambayeque

Población servida de agua potable y alcantarillado por localidad

“El 67% de los colegios públicos evaluados [en la provincia de Chiclayo] presenta restricciones o interrupciones constantes en el acceso al agua potable”.

CIERTO. De acuerdo con el informe de visita de control N° 001-2026-CGI/4455-SVC de la Contraloría General de la República, 28 colegios evaluados de Chiclayo (67%) presentan restricciones en el acceso al servicio de agua potable. Además, el informe también reveló que seis (14%) no cuentan con servicio de desagüe.

PerúCheck intentó comunicarse con los candidatos de ambos partidos políticos, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.