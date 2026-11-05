Papa León XIV no recorrerá Chiclayo en papamóvil: solo lo usará en las pampas de Pimentel El sumo pontífice llegará a la ciudad el viernes 13 de noviembre para reencontrarse con la Diócesis de Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años. También recibirá una cálida bienvenida, ya que niños, flores y marinera norteña lo esperarán.

La Diócesis de Chiclayo se prepara para el recibimiento del papa León XIV el 13 de noviembre, con actividades que incluyen una presentación de marinera norteña y un niño que lo recibirá con flores.

La Diócesis de Chiclayo se prepara para el recibimiento del papa León XIV el 13 de noviembre, con actividades que incluyen una presentación de marinera norteña y un niño que lo recibirá con flores. Composición LR

A pocos días del regreso del papa León XIV a Chiclayo, la Diócesis prepara un recibimiento especial para el sumo pontífice, quien llegará a la ciudad el próximo viernes 13 de noviembre. La bienvenida incluirá la participación de niños, autoridades y una presentación de marinera norteña como muestra del cariño de los lambayecanos hacia quien fue obispo de Chiclayo durante ocho años.

El arribo de Robert Prevost está previsto para las 9.10 a. m. En diálogo con la prensa, el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, detalló que un niño será el encargado de recibir al papa con un ramo de flores. Posteriormente, será saludado por autoridades civiles, militares y religiosas.

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“El santo padre bajará del avión y habrá un niño que lo recibe con un ramo de flores y luego lo saludan las autoridades civiles, militares y religiosas”, explicó Farfán.

Luego de escuchar el himno de su visita, León XIV presenciará una presentación de marinera norteña, una de las expresiones tradicionales de Lambayeque. Para el obispo, este momento busca transmitir al pontífice el afecto de los fieles de la región.

“Es algo excepcional, porque es el cariño y le hará tanto bien al santo padre pisar su tierra y visitar su querida Diócesis de Chiclayo”, manifestó.

León XIV no recorrerá Chiclayo en el papamóvil

Otro de los detalles confirmados es que el papa León XIV no utilizará el papamóvil para recorrer las calles de Chiclayo, pese a que esta era una de las expectativas de los fieles de la región.

El vehículo será utilizado únicamente durante su presencia en las pampas de Pimentel, donde realizará un breve recorrido antes de la multitudinaria misa programada para el viernes 13 de noviembre.

La visita del pontífice continuará el 14 de noviembre con actividades en Chiclayo y Santa Cruz, en Cajamarca. En la ciudad lambayecana también está prevista la coronación de la Virgen Inmaculada en la catedral.

Todavía hay entradas gratuitas para actividades del papa

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, informó que todavía existen entradas gratuitas para participar tanto en la misa de Pimentel como en la coronación de la Virgen Inmaculada.

Los interesados pueden registrarse a través de la plataforma Joinnus y seguir los pasos indicados para obtener uno de los boletos disponibles. La Diócesis de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque también difunden información sobre el proceso de inscripción en sus redes sociales.