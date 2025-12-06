HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Resultados de examen de admisión UNSAAC 2026-I: revisa la lista de ingresantes por carrera y puntajes alcanzados por postulantes

Consulta aquí cómo acceder a la lista de ingresantes por carrera y los puntajes del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Los resultados del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) realizará su examen de admisión 2026-I el sábado 6 de diciembre. La evaluación está dirigida a estudiantes que desean ingresar a una de sus más de 20 carreras universitarias. El horario de ingreso será entre las 7.30 a. m. y las 9.30 a. m. Los postulantes deberán portar su DNI vigente y el carné de postulante impreso en formato A4 y firmado.

Asimismo, deberán llevar el cabello recogido para facilitar el reconocimiento del rostro y evitar portar dispositivos electrónicos. Aquí puedes consultar la lista de ingresantes por carrera y los puntajes obtenidos por los postulantes.

Lista de ingresantes y puntajes del examen de admisión UNSAAC 2026-I

La UNSAAC publica en su portal oficial de admisión los resultados de sus exámenes, incluidas las listas de ingresantes y los puntajes obtenidos, poco después de finalizar la evaluación. Para saber si obtuviste una vacante, sigue estos pasos.

  • Ingresa a la página oficial de la UNSAAC.
  • Dirigirte a la sección que dice 'Admisión' y dar click.
  • Vas al apartado que dice 'Resultados'.
  • Presionas 'Ver', ingresas los datos solicitados y verás los resultados del examen de admisión UNSAAC 2026-I.

¿Qué modalidades de ingreso ofrece la UNSAAC?

Las modalidades de ingreso que ofrece la UNSAAC, de acuerdo con el artículo 209° de la institución educativa, son las siguientes:

Concurso de admisión ordinario

  • Estudiantes que culminaron la Educación Básica Regular en el nivel secundario.
  • Egresados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
  • Personas que terminaron sus estudios en la modalidad de Educación Básica Alternativa.
  • Postulantes que no obtuvieron una vacante en el proceso de admisión a través del CEPRU-UNSAAC.
  • Estudiantes que no alcanzaron una plaza mediante las diferentes modalidades especiales.
  • Deportistas destacados, según lo establecido en el reglamento correspondiente.
  • Personas con discapacidad, conforme a lo estipulado en la Ley N.° 29973.
  • Ciudadanos reconocidos como víctimas del terrorismo, de acuerdo con la Ley N.° 27277.
  • Beneficiarios del Programa Integral de Reparaciones, regulado por la Ley N.° 28592, el D.S. N.° 015-2006-JUS y su modificatoria D.S. N.° 047-2011-PCM.
  • Postulantes comprendidos en convenios institucionales aprobados por el Consejo Universitario.

Concurso de admisión primera oportunidad

Los estudiantes que se encuentran cursando el último año de la Educación Básica Regular pueden postular por esta modalidad. En caso de obtener una vacante, esta quedará reservada hasta que el postulante presente sus certificados de estudios secundarios concluidos y demuestre haber aprobado todas las asignaturas.

Concurso de admisión por el Centro Pre-Universitario

Esta modalidad de ingreso se da por el CEPRUUNSAAC y se rige por su Reglamento Interno.

¿Qué carreras universitarias enseña la UNSAAC?

Estas son las carreras universitarias que enseña la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco:

  • Arquitectura
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Informática y de Sistemas
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Agropecuaria
  • Ingeniería Forestal
  • Agronomía
  • Zootecnia
  • Biología
  • Química
  • Física
  • Matemática
  • Medicina Humana
  • Farmacia y Bioquímica
  • Enfermería
  • Obstetricia
  • Odontología
  • Medicina Veterinaria
  • Administración
  • Economía
  • Contabilidad
  • Turismo
  • Ecoturismo
  • Derecho
  • Ciencias de la Comunicación
  • Arqueología
  • Antropología
  • Historia
  • Filosofía
  • Psicología
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria (diversas especialidades)

