Caso Sodalicio: HBO Max anuncia la producción de una serie documental Bajo la dirección de Salvador del Solar, reunirá testimonios y abordará los abusos en la organización peruana disuelta por el papa Francisco.

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Anuncian Sodalicio: duelo al Vaticano, una serie documental sobre la investigación que reveló los abusos en la Iglesia cátolica. En el comunicado de HBO Max describen al Sodalicio de Vida Cristiana como “una organización católica qué, durante décadas, acumuló poder e influencia en diversos ámbitos de la sociedad peruana, para que posteriormente, tras sucesivas denuncias e investigaciones, fuese suprimida por el Vaticano en abril de 2025”.

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La producción es dirigida por el peruano Salvador del Solar. “La serie recorrerá el ascenso, los escándalos y la caída de la organización, desde la óptica de quienes se atrevieron a denunciar y obtener respuestas frente al abuso de poder, el control y el silencio institucional”.



La serie tomará como un punto de partida el trabajo de Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores de Mitad monjes, mitad soldados (2015), el libro que reunió testimonios de abusos. “La docuserie también contará con el testimonio de monseñor Jordi Bertomeu, integrante de la misión especial que el Papa Francisco envió para investigar los hechos, y figura clave en el proceso que culminó con la disolución del Sodalicio”.



Según el comunicado, estaríamos ante una producción que tendrá la participación de los sobrevivientes y exmiembros de la organización. “Relatarán lo que vivieron y las huellas que esa experiencia dejó en sus vidas. Sus historias revelan un aspecto central del caso: la perseverancia de quienes insistieron durante años en ser escuchados”.







