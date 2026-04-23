Cusco mantiene medio pasaje universitario en S/0.50 tras protesta de estudiantes de la UNSAAC

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco logran mantener el pasaje universitario en S/ 0.50 tras protestas | Difusión

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco logran mantener el pasaje universitario en S/ 0.50 tras protestas | Difusión

Tras una masiva protesta de estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), que incluyó enfrentamientos con la Policía y uso de gases lacrimógenos, los jóvenes lograron que los transportistas retrocedan en su intención de elevar el pasaje medio.

En una reunión convocada por la Municipalidad del Cusco, con participación de estudiantes, transportistas y miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), se acordó mantener el pasaje universitario en S/ 0.50, dejando sin efecto el incremento a S/ 0.60 que se pretendía aplicar bajo el argumento del alza de combustibles.

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Transportistas en Cusco presentarán estudio técnico para sustentar costos de pasajes tras enfrentamientos con estudiantes

Victoria a medias

Luego de varias horas de diálogo, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, informó que tanto el pasaje universitario como el escolar se mantendrán en S/ 0.50 (precio original), mientras que el pasaje general se fija en S/ 1.20, lo que representa un incremento de S/ 0.20.

“Los transportistas se han comprometido a presentar, en un plazo de 15 días, un estudio técnico que sustente el costo de los pasajes. Este deberá ser evaluado por la Municipalidad del Cusco. Mientras tanto, estudiantes de pregrado y escolares continuarán pagando S/ 0.50”, precisó la autoridad edil.

El burgomaestre añadió que, si bien las tarifas se rigen por la oferta y la demanda, cualquier ajuste debe ser previamente sustentado ante la comuna, lo cual no ocurrió en este caso.

Anuncian medidas legales

Por su parte, Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportistas del Cusco, aseguró que las más de 30 empresas acatarán los acuerdos. Sin embargo, anunció acciones legales contra los manifestantes.

Según indicó, durante las protestas se habrían registrado daños a unidades de transporte, intentos de ingreso de buses al campus y pintas en los vehículos. “Hubo afectación a la propiedad privada”, declaró.

Al cierre de esta información, los estudiantes, representados por la Federación Universitaria del Cusco (FUC), sostenían una reunión informativa sobre los acuerdos alcanzados. No obstante, la ciudad universitaria continuaba tomada, en medio de otras demandas internas.