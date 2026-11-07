Salud perdería S/680 millones en presupuesto de 2027 mientras El Niño amenaza hospitales en Perú La reducción de S/680 millones, equivalente al 2,1% del presupuesto de Salud de 2026, contrasta con los daños que las primeras lluvias ocasionaron en establecimientos sanitarios de Tumbes y Cajamarca este mes. Ante este escenario, exministros y especialistas advierten que la falta de personal, medicamentos y capacidad operativa podría comprometer la atención durante la emergencia, especialmente en las zonas vulnerables.

Lluvias provocan inundación frente al Hospital de Emergencia de VES: agua llega casi hasta las rodillas

Lluvias provocan inundación frente al Hospital de Emergencia de VES: agua llega casi hasta las rodillas Foto: Municipalidad de Villa El Salvador

Las primeras lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, registradas en noviembre, ya pusieron a prueba la infraestructura sanitaria del norte del país. En Tumbes, el hospital de campaña instalado por el Ministerio de Salud quedó sobre un terreno inundado y presentó filtraciones tras doce horas de precipitaciones. La Defensoría del Pueblo pidió evaluar su reubicación. En Cajamarca, las lluvias dañaron un centro de salud de San Juan de Cutervo, según reportó Indeci.

La emergencia coincide con una reducción del presupuesto de Salud para 2027. El proyecto asigna S/32.208 millones al sector, S/680 millones menos que los S/32.888 millones del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2027. La caída equivale a 2,1% mientras el presupuesto público total asciende a S/266.506 millones, un incremento de 3,5%.

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El dictamen aprobado el 5 de noviembre por la Comisión Bicameral de Presupuesto mantuvo esa asignación. La decisión preocupa ante el posible aumento de enfermedades asociadas a las lluvias.

Solo en Lima Metropolitana y Callao, las zonas con riesgo alto de inundación concentran a 1.130.435 personas, 68 establecimientos de salud y 379 instituciones educativas, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Recorte afecta capacidad de respuesta

Para el exministro de Salud Víctor Zamora, la reducción resulta mayor al considerar una inflación estimada de 2,5%. Según su cálculo, el sector necesitaría alrededor de S/33.700 millones en 2027 para conservar su poder adquisitivo. La brecha se acercaría a S/1.500 millones.

"Hemos perdido 1.500 millones de soles", advirtió.

El 56% del presupuesto proyectado —S/17.893 millones— corresponde al pago del personal activo, CAS y asistencial. La inversión en infraestructura sanitaria alcanza S/3.915 millones, equivalente al 12%. El resto se distribuye entre gastos operativos, aseguramiento, vacunas, medidas remunerativas y otras intervenciones.

Zamora cuestionó que las asignaciones no necesariamente respondan a las necesidades de la emergencia. Un establecimiento puede disponer de camas, pero carecer de trabajadores, medicamentos, electricidad o equipos.

"Las camas no atienden a las personas", señaló el exministro.

El especialista en políticas de salud Giancarlo Gonzales advirtió que adquirir medicamentos no garantiza que lleguen a los pacientes.

"No solamente comprar el medicamento, sino que este medicamento llegue efectivamente al paciente", sostuvo.

El abastecimiento podría agravarse si las lluvias interrumpen rutas. Gonzales también estimó que disminuirían los recursos destinados a prevención y atención del cáncer, con posibles consecuencias para tratamientos y medicamentos.

"El fenómeno El Niño lo que va a hacer es evidenciarlos y en algunos casos incluso maximizarlos", advirtió.

Crédito adicional no cubre 2027

El Gobierno aprobó un crédito suplementario de hasta S/8.228 millones para intervenciones vinculadas al fenómeno El Niño durante 2026. De ese total, S/691,5 millones corresponden a Salud, alrededor del 8,4%, e incluyen infraestructura, aseguramiento, anemia y vacunación.

Sin embargo, ese financiamiento pertenece al ejercicio fiscal de 2026 y no corrige automáticamente el recorte proyectado para 2027. Los saldos no ejecutados tampoco pasan por sí solos al siguiente año.

"El financiamiento para salud vía crédito suplementario ha llegado poco y tarde", señaló Zamora.

El exministro sostuvo que la preparación exige movilizar trabajadores, asegurar medicamentos y mantener los servicios operativos. Las inundaciones también pueden afectar electricidad, conectividad y equipos.

El epidemiólogo y exministro Aníbal Velásquez planteó implementar unidades de vigilancia de febriles, fortalecer el diagnóstico, disponer de camas de contingencia y preparar personal.

"Lo más importante es asignación de recursos adicionales", remarcó.

Velásquez cuestionó las demoras en activar mecanismos propuestos por el Colegio Médico y pidió reforzar el apoyo del Ministerio de Salud a las regiones.

Primer nivel bajo presión

El dengue, la leptospirosis y las infecciones gastrointestinales pueden incrementar las consultas. Si los centros de salud carecen de personal, medicamentos y pruebas diagnósticas, los pacientes acudirán a hospitales que ya atienden casos complejos.

Alfredo Celis, candidato a decano del Colegio Médico por Dignidad Médica, destacó la importancia del primer nivel.

"La mayoría de casos de dengue y virales son síntomas leves que son susceptibles de ser tratados en el primer nivel de atención", explicó.

Celis cuestionó que no exista claridad sobre qué establecimientos están preparados para las lluvias. También reclamó condiciones laborales, equipos de protección y pagos oportunos.

"La seguridad de los pacientes empieza por la seguridad de los médicos", señaló.

A ello se suma el cambio de autoridades regionales y locales previsto para enero de 2027. Velásquez y Zamora advirtieron que la transición podría retrasar decisiones.

La reducción presupuestal obliga a evaluar si Salud podrá sostener sus servicios y responder a la emergencia. Como advirtió Celis, "no solamente es una cuestión de presupuesto, sino de optimizar los recursos". El desafío será garantizar atención continua cuando las lluvias eleven la demanda.