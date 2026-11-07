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Política

Ministerios de Vivienda y Transporte presentan el 0% de ejecución presupuestal para atender la emergencia del FEN

Deficiencia. Los ministerios de Vivienda y Transportes registran apenas 0,3 % y 0,2 % de ejecución presupuestal de los recursos destinados para atender la emergencia del Fenómeno El Niño. Ambas carteras sostienen que realizan intervenciones preventivas, pero especialistas advierten que no hay garantía de gasto en los más de 250 millones de soles asignados para la emergencia.

En setiembre, el Gobierno transfirió, mediante decretos supremos, más de S/ 250 millones a los ministerios de Vivienda y de Transportes para atender la emergencia del FEN.
En setiembre, el Gobierno transfirió, mediante decretos supremos, más de S/ 250 millones a los ministerios de Vivienda y de Transportes para atender la emergencia del FEN.UDEP
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Los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Transportes y Comunicaciones registran menos del 0,5 % de ejecución presupuestal de los recursos asignados exclusivamente para atender la emergencia del Fenómeno El Niño (FEN).

El 6 de setiembre, el Ministerio de Vivienda recibió una asignación de 25 millones 500 mil soles para realizar 55 intervenciones de limpieza y descolmatación en los cauces y quebradas de los ríos de Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Áncash.

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Sin embargo, han transcurrido dos meses y, hasta el último martes, su ejecución presupuestal apenas alcanzaba el 0,3 %, según el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Al respecto, la entidad, liderada por el ministro Mauricio Arnillas, señaló a La República que, tras realizar una verificación, determinó que las intervenciones se llevarían a cabo en 46 puntos y no en los 55 inicialmente previstos.

Sostuvo que el bajo porcentaje de ejecución presupuestal aún no refleja la totalidad de las intervenciones en curso ni los avances alcanzados, debido a que el portal del MEF registra los pagos realizados.

"De los S/ 25,5 millones asignados, ya se han certificado S/ 11,77 millones, lo que representa un avance del 46,16 % en la gestión de los recursos destinados a las intervenciones programadas", respondió.

No obstante, Edgar Zúñiga, especialista en contrataciones públicas, explicó que el presupuesto certificado no equivale al gasto ejecutado. "Mientras que la certificación garantiza la disponibilidad de recursos para asumir un compromiso de gasto, la ejecución financiera se refleja en el presupuesto devengado, es decir, en el reconocimiento de una obligación de pago", apuntó.

No hay gasto en MTC

Una situación similar se presenta en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que registra apenas un 0,2 % de ejecución presupuestal. El 16 de setiembre se le asignaron 205 millones 263 mil 400 soles para que Provias Nacional realice el mantenimiento de las vías y la reparación de carreteras ante la emergencia del Fenómeno El Niño.

Sobre este caso, la cartera liderada por José Tangherlini no respondió a este medio cuánto presupuesto se encuentra comprometido para dichas labores. En su respuesta, se limitó a señalar que actualmente se ejecutan trabajos de prevención y que los recursos asignados están comprometidos en contratos vigentes, cuyas valorizaciones se pagan después de la ejecución de las obras.

Precisó que, por ese motivo, el porcentaje de ejecución financiera no refleja estrictamente el avance físico de los proyectos.

Ante esa explicación, el especialista Edgar Zúñiga advirtió que el inicio de una intervención no garantiza que el contratista reciba el pago por los trabajos realizados, pues este depende de que la entidad otorgue la conformidad del servicio.

"Hay un riesgo porque se firma el contrato, pero no te garantiza el pago. No sabemos con exactitud si el ministerio pagará", señaló.

Críticas

Manuel Nagatome, especialista en Derecho Administrativo, cuestionó la falta de avances en la ejecución presupuestal de los ministerios. Precisó que, si una entidad pública llega al cierre del ejercicio fiscal 2026 sin ejecutar el presupuesto asignado para atender el Fenómeno El Niño, podría perder la posibilidad de utilizar esos recursos durante el siguiente año.

"La Contraloría debe examinar las razones de la baja ejecución, identificar deficiencias y determinar si existen responsabilidades funcionacionales y hasta diría penal por las consecuencias que podría tener el no haber atendido la situación de emergencia", cuestionó.

Guillermo Chang Chuyes, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura (UDEP), señaló que existe una responsabilidad compartida con los gobiernos locales en la atención de la emergencia.

Pero no son solo las carteras de Vivienda y Transportes las que presentan esta deficiencia. Al cierre, según el reporte del MEF, los ministerios de Defensa, Cultura y Desarrollo Agrario y Riego también tienen baja ejecución presupuestal y no superan el 10,5 %.

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