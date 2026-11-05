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Revelan lista de 77 miembros de la Iglesia católica acusados de abuso sexual infantil en Perú, a días de la llegada del papa León XIV

La lista incluye nombres como Juan Luis Cipriani, quienes enfrentan denuncias por casos de agresión sexual documentados. La falta de estadísticas oficiales dificulta conocer la magnitud total de estas denuncias.

El registro, presentado en Lima, se basa en publicaciones periodísticas y archivos judiciales.
El registro, presentado en Lima, se basa en publicaciones periodísticas y archivos judiciales.Foto: composición LR
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A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, una investigación que identifica a 77 integrantes de la Iglesia católica acusados públicamente de abuso sexual contra menores vuelve a poner atención sobre las denuncias que involucran a religiosos en el país. El registro, elaborado por la organización estadounidense BishopAccountability.org, incluye sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados, tanto peruanos como extranjeros que desempeñaron funciones en parroquias y centros educativos nacionales.

La información fue presentada en una conferencia de prensa en Lima y reúne casos documentados mediante publicaciones periodísticas, archivos judiciales e informes de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones de Perú, publicados en 2019. La organización advierte que su registro no representa necesariamente la totalidad de los casos existentes, debido a la falta de estadísticas oficiales sobre víctimas y religiosos denunciados por parte de las autoridades eclesiásticas.

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Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima, y otros sacerdotes incluidos en la lista

Entre los nombres incluidos aparece el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, integrante del Opus Dei y exarzobispo de Lima. En 2018, un hombre envió una carta al papa Francisco en la que denunció presuntos abusos ocurridos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años. Según su testimonio, el sacerdote, quien era su confesor, lo habría manoseado, acariciado y besado durante las confesiones.

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Otro caso corresponde al sacerdote Manuel Mendoza Ruiz, de la Prelatura de Huamachuco, denunciado en 2015 por presuntos tocamientos sexuales contra un adolescente de 15 años durante un viaje de regreso de un retiro en Chimbote. La madre del menor presentó una denuncia penal en mayo de 2017. Aunque fue suspendido en 2016, posteriormente se modificaron las restricciones sobre su actividad.

Marco Agüero Vidal, también figura en la lista. Fue detenido el 3 de marzo de 2026 en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja, Lima, tras ser denunciado por cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, por presuntos tocamientos durante la confesión. La Arquidiócesis de Lima reconoció que había recibido advertencias en diciembre de 2025 y comunicó que inició una investigación preliminar. El 13 de marzo de 2026, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva y el 18 de abril, el Poder Judicial levantó la prohibición de salida del país.

La base de datos también incluye casos con resultados judiciales diferentes. Luis Alejandro Bazalar García fue condenado a ocho años de prisión en enero de 2016 por un caso relacionado con un seminarista de 17 años, pero en agosto de ese año la Corte Suprema anuló la sentencia y lo absolvió de todos los cargos por insuficiencia probatoria.

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Las denuncias en Chiclayo durante la gestión del papa León XIV como obispo

Uno de los expedientes que vuelve a cobrar relevancia por la próxima visita del papa León XIV es el del sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como padre Lute, quien ejerció en la diócesis de Chiclayo. En noviembre de 2023, Ana María Quispe hizo públicas las denuncias de abusos sexuales que, según su testimonio, sufrió entre 2005 y 2009, a manos del clérigo y el padre Ricardo Yesquén Paiva.

Según su declaración, habría informado los hechos previamente a Robert Prevost, entonces obispo de Chiclayo, quien creyó sus testimonios y la animó a denunciar ante las autoridades civiles. La diócesis informó posteriormente que el actual pontífice había remitido a la Santa Sede el expediente de una investigación preliminar el 21 de julio de 2022.

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