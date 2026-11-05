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Sociedad

Lluvias provocan inundación frente al Hospital de Emergencia de VES: agua llega casi hasta las rodillas

Los vecinos enfrentan dificultades para ingresar al hospital, debiendo caminar por encima de las aguas. Las precipitaciones también han inundado calles y viviendas en otros puntos del distrito.

Inundación en los exteriores del Hospital de Villa El Salvador
Inundación en los exteriores del Hospital de Villa El Salvador | Composición LR / Canal NComposición LR / Canal N
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Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este jueves generaron aniegos, inundaciones y colapsos de desagüe en varios distritos de Lima Sur. Uno de los puntos afectados fue el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, cuya área exterior que da hacia la puerta principal del nosocomio terminó con acumulaciones de agua que llegan casi hasta la altura de las rodillas.

La situación está generando complicaciones para ingresar a uno de los principales centros de salud del distrito. Los vecinos que desean acceder a los servicios del establecimiento tienen que bajarse una cuadra antes y caminar por encima de las aguas para tratar de llegar al hospital, exponiéndose al riesgo de accidentes, según informó América Noticias alrededor de las 7.00 a. m. de este jueves 5 de noviembre.

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Inundación en otros puntos de Villa El Salvador

Además del hospital del distrito, las precipitaciones también causaron complicaciones en otros puntos de la jurisdicción. En el sector 1, grupo 1, las lluvias volvieron a generar el colapso de desagües, lo que provocó inundaciones en calles y viviendas. Los vecinos pasaron la noche sacando agua de sus inmuebles, mientras solicitaban el apoyo de las autoridades para superar la emergencia.

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Las vías principales del distrito también se han visto afectadas, como es el caso de las avenidas Pumacahua y Separadora Industrial que terminaron inundadas. La acumulación de agua dificulta el tránsito vehicular y genera complicaciones para conductores y vecinos de la zona, de acuerdo con un reporte de Exitosa Noticias.

Tolerancia de ingreso para vecinos de Lima Sur

Ante las dificultades de desplazamiento ocasionadas por las recientes lluvias en la capital, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los trabajadores del sector público y privado tengan hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a sus centros de labores este jueves 5 de noviembre.

La medida aplica para el personal que se traslade desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las precipitaciones. Asimismo, el sector exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles para atender los retrasos que puedan producirse durante los recorridos hacia los centros de trabajo o de retorno a los domicilios.

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