Lluvias intensas dejan 324 damnificados y 808 afectados en Tumbes: Senamhi prevé precipitaciones hasta el domingo Se activaron seis quebradas y 109 viviendas quedaron inhabitables. El organismo advierte que las lluvias fuertes a extremas continuarán en la costa norte.

Intensas lluvias en Tumbes han dejado 324 damnificados y 808 afectados, con 109 viviendas inhabitables, según el COEN. La emergencia se extendió a varios distritos, incluyendo San Jacinto. | Composición LR

Intensas lluvias en Tumbes han dejado 324 damnificados y 808 afectados, con 109 viviendas inhabitables, según el COEN. La emergencia se extendió a varios distritos, incluyendo San Jacinto. | Composición LR

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en Tumbes dejaron 324 personas damnificadas, 808 afectadas y 109 viviendas declaradas inhabitables, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni daños a la salud producto de las precipitaciones.

Uno de los sectores más afectados fue el distrito de San Jacinto, donde se registró un acumulado de 112,5 litros por metro cuadrado en el centro poblado de Rica Playa. La lluvia estuvo acompañada de tormentas eléctricas y provocó la activación de seis quebradas.

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El desborde de estas quebradas generó inundaciones en viviendas de los centros poblados de Vaquería y Casa Blanqueada. Situaciones similares se reportaron en el distrito de Casitas, donde también se activaron quebradas debido a las precipitaciones.

Ante la emergencia, equipos del Ministerio de Vivienda, el Gobierno Regional de Tumbes y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) trasladaron motobombas y maquinaria pesada para retirar el agua y el lodo acumulados y recuperar la transitabilidad en diferentes sectores.

Las labores también contaron con el apoyo del Ejército. El personal militar realizó trabajos de drenaje en avenidas anegadas, limpieza de vías y canales y apoyo para la instalación de albergues temporales.

En la provincia de Contralmirante Villar, trabajadores municipales y efectivos de la Novena Brigada Blindada participaron en la recuperación de las vías de acceso a diversos barrios.

Instituto quedó inundado

En la ciudad de Tumbes, el Instituto Tecnológico José Abelardo Quiñones resultó afectado por la acumulación de agua. Personal del Ministerio de Vivienda llegó hasta el lugar con maquinaria para realizar labores de evacuación.

Según el meteorólogo Fabricio Fabián Herrera, del Senamhi, las precipitaciones registradas en las últimas horas en Tumbes alcanzaron valores de entre 50 y 100 milímetros, acumulados que vienen afectando las actividades cotidianas de la población.

Aunque Tumbes tuvo una tregua desde la tarde del jueves 5 y durante las primeras horas de este viernes 6, las condiciones meteorológicas todavía representan un riesgo.

Lluvias continuarán hasta el domingo

El Senamhi informó que las lluvias de fuerte a extrema intensidad continuarán en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre, con especial incidencia en Tumbes. En el interior de Piura se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Para este viernes 6, se prevén acumulados cercanos a 100 milímetros por día en la costa norte, además de lluvias de diversa intensidad en la sierra norte, centro y sur.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. En zonas de la sierra norte ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar también podría registrarse granizo.

El Senamhi mantiene bajo vigilancia a 17 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Ante el riesgo de deslizamientos y huaicos, Indeci recomendó a las autoridades mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación, así como verificar la disponibilidad de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías.

A la población se le pidió reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana ante posibles emergencias.