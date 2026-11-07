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[EN VIVO] Sporting Cristal vs ADT Tarma: a qué hora y dónde ver partido de hoy Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El equipo de Roberto Mosquera tiene la obligación de ganar en Tarma para quedar más cerca del título del Clausura. Sigue la transmisión del Cristal vs ADT.

Sporting Cristal se ubica en el primer lugar del Clausura por tener mejor diferencia de goles. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ADT
Sporting Cristal se ubica en el primer lugar del Clausura por tener mejor diferencia de goles. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ADT
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY? Los rimenses visitan Tarma en un duelo clave por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

El empate entre Universitario y Sport Boys permitió que el equipo comandado por Roberto Mosquera se ubique en el primer lugar de la tabla de posiciones. Un triunfo de los rimenses los dejaría a un paso de ganar el segundo torneo del año.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT Tarma?

En Tarma y el resto del territorio peruano, el partido entre Sporting Cristal vs ADT se podrá seguir desde la 1.00 p. m.

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT Tarma?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs ADT Tarma por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido, suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

Puedes ver

Alianza Lima - Los Chankas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Pronóstico de Sporting Cristal vs ADT Tarma

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal para ganar pese a su condición de visitante.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,30), gana ADT (2,62)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,40), gana ADT (2,82)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,44), empate (3,50), gana ADT (2,82)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,40), gana ADT (2,55)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,32), gana ADT (2,55)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,40), gana ADT (2,75).

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